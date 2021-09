Meteo settimana, torna l’alta pressione e forse i temporali nel weekend

L'evoluzione possibile sarà quella di graduale espansione dell’anticiclone sull'Europa Occidentale I flussi in quota sul Nord-Italia si manterranno rimarranno stabili e i valori termici aumenteranno riportandosi in linea con le medie del periodo, con annuvolamenti ma scarsa possibilità di precipitazioni sul Nord Ovest da domani. Per il weekend prognosi ancora incerta, in bilico verso un nuovo peggioramento con temporali.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 30 agosto a giovedì 2 settembre

Cielo irregolarmente nuvoloso il mattino, nubi cumuliformi il pomeriggio con possibili temporali pomeridiano serali. Domani e prossimi giorni ancora annuvolamenti irregolari, soprattutto il pomeriggio. Termometro in risalita sia su valori massimi da domani. Minime in pianura intorno 17- 19°C e massime 24 - 27°C. Al mare minime intorno 18- 20°C e massime 25-27°C. In pianura moderati da Nord al mare forti da Sud Est.

Da venerdì 3 settembre

Annuvolamenti irregolari il pomeriggio a ridosso dei rilievi, possibile instabilità per il week-end, con nuovo calo termico. Cogliamo l’occasione per segnalarvi la 10^ Giornata della Meteorologia sul tema "Il clima è già cambiato... anche per il Monviso" che si terrà a Busca (CN) il 18-19 settembre. Una giornata per incontrare e dibattere con i Maggiori Esperti di Meteorologia e Climatologia https://giornatameteo.com/.

