Savona, dopo la frana del 2018 riapre via Ranco: ordinanza di revoca del divieto di transito della polizia locale

Un'ordinanza di revoca del provvedimento di divieto di transito veicolare e pedonale firmato dal comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi, con un tratto di via Ranco che dopo 3 anni ritorna percorribile.

Le violente piogge del novembre del 2018 e del 2019 avevano visto franare alcune strade comunali e la situazione è pronta a tornare alla normalità dopo la messa in sicurezza del tratto dal civico 52 della via savonese all'incrocio con via delle Collette.

In attesa dell'imminente sistemazione di via Monteprato sono in attesa di interventi via Marmorassi e via alla Strà, altre aree violentemente colpite dalle forti piogge degli ultimi anni.