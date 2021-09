Albenga, giovane donna trovata senza vita in via Montalicini, i Cittadini Stanchi: “Un fatto inaccettabile. Perché siamo dovuti arrivare a tanto?”

“Come Cittadini Stanchi siamo estremamente amareggiati per quanto accaduto stamane nelle immediate pertinenze delle palazzine di via Rita Levi Montalicini e porgiamo le condoglianze alla famiglia. Il ritrovamento del corpo della giovane donna senza vita ci ha lasciati senza parole e siamo sinceramente addolorati”. Angelo Pallaro, portavoce del gruppo dei Cittadini Stanchi di Albenga, esprime parole di cordoglio, ma aggiunge: “Purtroppo però, più volte abbiamo sollevato il problema in merito a quanto accade in quelle aree. Malgrado i provvedimenti e le numerose ordinanze delle amministrazioni che si sono succedute, che hanno fatto e continuano a fare tutto il possibile, chi avrebbe dovuto dare seguito con azioni concrete non ha fatto nulla per evitare questo”.

“L’area è privata ed è parte di un noto fallimento. È vicino a scuole e asilo nido. Viste le frequentazioni e il degrado in cui versa, da tempo ormai noi, come tanti cittadini, temevamo il peggio e purtroppo quel 'peggio' è arrivato: il ritrovamento di una giovane donna morta, una vita spezzata, un fatto inaccettabile. Perché siamo dovuti arrivare a tanto e perché si è aspettato tanto?”, conclude Angelo Pallaro