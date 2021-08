Coronavirus, 52 nuovi positivi in Liguria: 10 nel savonese

Come ogni lunedì calano di molto i dati sulla diffusione del Covid in Liguria.

In provincia di Savona si registrano 10 nuovi positivi per un totale di 354 casi, meno 5 rispetto a ieri. Nell'imperiese un solo nuovo caso mentre sono 29 a Genova e 12 a La Spezia.

A livello regionale si registrano due decessi: un uomo di 77 anni all’ospedale di La Spezia e un uomo di 82 anni all’ospedale di Sestri Levante

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.542.032 (+1.278)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 562.155 (+1.030)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 109.685 (+52)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.173 (-68)

Casi per provincia di residenza

Imperia 504 (-5)

Savona 354 (-5)

Genova 1.436 (-40)

La Spezia 525 (-7)

Residenti fuori regione o estero 82

Altro o in fase di verifica 272

Totale 3.173

Ospedalizzati: 87 (+1); 11 in terapia intensiva

Asl1 23 (+1); 4 in terapia intensiva

Asl2 21 (+1); 2 in terapia intensiva

San Martino 18 (+1); 4 in terapia intensiva

Galliera 13 (-2); 1 in terapia intensiva

Gaslini 1

Asl4 Sestri Levante 6 (+1)

Asl5 Spezia 5 (-1)

Isolamento domiciliare: 2.011 (+13)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 102.128 (+118)

Deceduti: 4.384 (+2); un uomo di 77 anni all’ospedale di La Spezia e un uomo di 82 anni all’ospedale di Sestri Levante

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 341

Asl2 285

Asl3 677

Asl4 109

Asl5 362

Totale 1.774

Dati vaccinazioni 30/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.241.417

Somministrati: 1.981.534

Percentuale: 88%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni