Il capogruppo di Fdi in Regione Balleari in ospedale dopo essere stato aggredito da un cane: "Mi ha letteralmente sbranato"

Disavventura per il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Stefano Balleari, che questa mattina è stato aggredito da un cane, i cui morsi gli hanno procurato una brutta ferita a un braccio.



A raccontare l'episodio è stato lo stesso Balleari, postando una foto al Galliera, dove è stato ricoverato in seguito all'aggressione dell'animale.



"Stamani - scrive Balleari - durante la mia solita passeggiata sono stato aggredito da un cane. Il mio amore per gli amici a quattro zampe è noto, però, certamente i cani mordaci dovrebbero innanzitutto essere tenuti al guinzaglio.



Mi ha letteralmente sbranato un braccio portandosi via pelle e muscoli, fortunatamente si è salvata l’arteria. Cercherò di reagire con forza e determinazione ma ho bisogno anche di un pizzico di fortuna.



Il chirurgo plastico mi ha detto che presumibilmente dovrò fare un innesto di pelle per recuperare ciò che manca!



Ringrazio davvero con tutto il cuore tutto il personale che prontamente si è occupato di me: professionalità e gentilezza sono state all’ordine del giorno!