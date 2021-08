Su un canale Telegram no vax i numeri e gli indirizzi di Bassetti, Bonaccini, Cirio e Pregliasco

Il numero di cellulare di Matteo Bassetti è su Telegram, in un canale che conta oltre 40mila iscritti. Lo ha detto lo stesso infettivologo del San Martino, che ieri è stato inseguito e insultato sotto casa da un no vax, poi denunciato dalla polizia. (QUI la notizia) In effetti il numero del medico è tutt'ora presente in quella chat, che non nominiamo per evitarle inutile e dannosa pubblicità, ma è la stessa in cui è stato lanciato il blocco ferroviario previsto per il primo settembre (QUI la notizia), e in cui sono organizzate le manifestazioni che ogni sabato bloccano interi pezzi di città, e durante le quali non sono mancati insulti e intimidazioni ai giornalisti, recentemente a Roma, ma anche a Genova.