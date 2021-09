È successo questo pomeriggio a Vado Ligure, in via Montegrappa: una vettura privata di 7/8 posti ha preso fuoco in circostanze ancora da chiarire.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.15. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto con tempestività a spegnere l’incendio.