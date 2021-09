Carcare, 400° anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie: il 3 ottobre inizia la rassegna "Libri in Chiesa"

Partenza quindi nella Chiesa del Collegio (San Antonio Abate), proprio perché la posa della prima pietra nel giugno 1621, riguardò la costruzione della chiesa e il successivo tracciamento dell’originario pomerium del Collegio, è da ricondurre all’Ordine dei Padri Scolopi e alla loro duplice missione nel mondo, di trasmissione della fede cattolica e di trasmissione delle conoscenze per le giovani generazioni.

Si apre il sipario per i primi appuntamenti delle Celebrazioni del 400° Anniversario di Fondazione del Collegio delle Scuole Pie a Carcare, ovviamente la maggior parte degli eventi si svolgerà in quelli che sono i luoghi simbolici della presenza Calasanziana nel borgo valbormidese.

“Libri in Chiesa ” è il nome della serie di presentazioni librarie scritte da Ico simonelli e Fausto Bagnus, che si svolgeranno nell’originale cornice della Chiesa del Collegio (S.Antonio Abate), a cura della Comunità dei Padri Scolopi Carcarese. Il primo appuntamento è quello che caratterizzerà la serata di venerdì 3 settembre alle ore 20.30 “Uno scienziato e scolopio da Cortiglione a Carcare” biografia di padre Bigliani scritta da Ico Simonelli, L.Editrice.

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare in tema di distanziamento interpersonale e capienza consentita nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

Per maggiori informazioni contattare gli uffici comunali ai seguenti riferimenti: 019518729 Biblioteca/01951541 Segreteria/amministrativa@comune.carcare.sv.it / www.comune.carcare.sv.it.