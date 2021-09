Dego, una passeggiata lungo il sentiero N2 in occasione del bicentenario della morte di Napoleone

Dego ricorda il bicentenario della morte di Napoleone con una passeggiata lungo il sentiero N2. L'evento è fissato per il prossimo 4 settembre in occasione del tradizionale appuntamento col "Primo Sabato del Mese" (ore 8-13), prodotti locali e non solo in piazza Panevino.

Sarà possibile percorrere il sentiero (circa 6 km) accompagnati da una guida che spiegherà le varie battaglie. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 347 6978247 (Corrado). Il ritrovo è fissato alle ore 9 in piazza Panevino.