Il 55° Festival teatrale di Verezzi si chiude col sorriso: "Risultati oltre ogni più ottimistica previsione" (FOTO e VIDEO)

È sembrata "quasi" una stagione normale quella che si è chiusa lo scorso 22 agosto per il 55° Festival teatrale di Borgio Verezzi. Tredici spettacoli, undici prime nazionali e il palco verezzino di nuovo animato da storie ricche di interpreti hanno reso memorabili – negli sforzi e nella soddisfazione – le ventitré serate complessive dell’edizione appena trascorsa.

La scommessa dell’organizzazione di ritornare, con prudenza, a una programmazione più simile a quella degli anni precedenti alla pandemia è stata vinta anche grazie all’assiduo supporto del pubblico che ha sempre gremito piazza Sant’Agostino.

"Sono assolutamente soddisfatto, i risultati sono andati oltre ogni più ottimistica previsione - è il commento di Stefano Delfino, direttore artistico del Festival, nel corso della conferenza stampa di chiusura dell'evento - un successo di tali proporzioni non era affatto scontato, di questi tempi, condizionati dalla pandemia. Il cartellone era insolito ma molto vario, per attirare fasce diverse di pubblico. E proprio queste caratteristiche, secondo gli elogi che ho ricevuto direttamente oppure attraverso i social, hanno contribuito a elevare l’indice di gradimento degli spettatori. E sono contento delle scelte compiute anche per aver recuperato cinque degli spettacoli rinviati lo scorso anno per l’emergenza sanitaria, e perché tutte le proposte erano di qualità buona, se non ottima".

In un periodo già complicato, a cui si è aggiunta anche la gestione con il green pass (circa 20 tamponi eseguiti ogni sera, grazie alla collaborazione con la Croce Bianca di Borgio, per permettere a chi ne fosse sprovvisto di di accedere alle rappresentazioni) mettere insieme e gestire giorno per giorno spettacoli, accoglienza, servizi e sicurezza non è stato facile per l'organizzazione della rassegna teatrale. Decisivo per il buon esito della kermesse è stato, oltre alla pianificazione, il lavoro del team Festival unito alla collaborazione delle varie attività commerciali e delle varie associazioni (accoglienza e sicurezza sono state garantite dalle Associazioni Vivere Verezzi e AIB Protezione Civile).

Andando poi ad analizzare i numeri, va sottolineato come non si siano verificate disdette agli spettacoli. I dati generali raccontano di 6400 spettatori in 22 serate; una media di 290 posti occupati su 300 a sera, omaggi (dovuti dalle norme) del 6%; con i locali sempre in piena attività. Cifre che testimoniano come il Festival possa guardare al futuro con ragionevole ottimismo. A tal proposito il direttore artistico Delfino, giunto alla fine del proprio mandato, non si è però voluto sbilanciare sulla possibilità di un suo ulteriore impegno per le prossime stagioni: "Mettere ipoteche sul futuro non è possibile".

Il risultato globale dunque è stato buono arricchito inoltre dalla valorizzazione, da parte della Società di Mutuo Soccorso "Concordia" delle De.Co del paese attraverso una sagra che proponeva le lumache alla verezzina, la cipolla di Verezzi in versione frittelle e la torta di zucca. A corredo del Festival teatrale anche il progetto "Fotografi a sonagli", curato dal fotografo Luigi Cerati e indirizzato alla crescita di giovani appassionati di fotografia, che ha ottenuto buoni riscontri. Rinforzata, infine, la collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: a testimoniarlo la presenza alla conferenza di chiusura dell'appuntamento verezzino di Walter Norzi, direttore artistico della rassegna delIa località imperiese.