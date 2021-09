Finale, il gioco delle carte diventa beneficenza in uno stabilimento balneare: devoluta una donazione alla Croce Bianca

Il tempo tiranno li ha portati via da questa terra, ma il loro ricordo ai tavolini del bar dello stabilimento "Bagni Finalpia" mentre giocavano a carte è rimasto ben vivo nelle memorie di amici e conoscenti che con Albertina, Antonio ed Emilio condividevano la passione per il gioco delle carte.

E così il ricordo si è trasformato in qualcosa di più, qualcosa per aiutare chi aiuta, e in queste calde giornate d'estate si sono organizzati diversi tornei di carte il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Bianca di Finalmarina.

Una iniziativa che ha riscontrato un grande successo tanto da spingere gli organizzatori a riproporla anche negli anni a venire.