Dà in escandescenza in un negozio, poi minaccia i carabinieri con una bottiglia rotta e un taglierino: arrestato

In seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini relative a danneggiamenti e degrado urbano in piazza del Popolo a Savona, i carabinieri hanno intensificato i controlli sia nella predetta piazza, sia nelle altre aree sensibili della città. Ieri sera, nell'ambito di un servizio specifico, i militari della stazione savonese hanno arrestato un 25enne nigeriano in Italia senza fissa dimora.

Dopo essere entrato in un negozio di generi alimentari situato in piazza del Popolo, il 25enne ha dato in escandescenza senza alcun motivo apparente, urlando, gettando a terra i prodotti esposti e minacciando i titolari del negozio che gli avevano chiesto spiegazioni del suo comportamento.

Il giovane non si è calmato nemmeno con l'arrivo dei carabinieri, intervenuti per fermarlo, minacciando anche loro e impugnando una bottiglia di vetro rotta e un taglierino. Una volta bloccato e disarmato, il 25enne (che non accennava a calmarsi) è stato accompagnato in caserma. Già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi verrà giudicato con rito direttissimo.