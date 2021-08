Cosa indossare con le espadrillas? Consigli di stile per le donne

Le espadrillas sono considerate le scarpe icona dell’estate, un trend indiscusso della stagione calda che non può assolutamente mancare nella scarpiera di una donna.

Si tratta di calzature tra le più gettonate, molto versatili, che possono adattarsi a diversi outfit. Ne esistono di vari modelli: puoi trovarle nella classica versione bassa oppure con la zeppa, con stringhe e lacci.

Vediamo insieme, qui di seguito, come abbinare le espadrillas da donna evitando “l’effetto turista” senza rinunciare allo stile.

Che modelli di espadrillas da donna esistono?

Esistono diversi modelli di espadrillas da donna , ognuno dei quali offre caratteristiche adatte a differenti occasioni.

Oltre alle classiche, tra le più gettonate si trovano sicuramente le scarpe con zeppa, una scelta di stile pratica, elegante e comoda che rappresenta un’ottima alternativa ai sandali con i tacchi.

Può suonare molto strano, ma esistono anche dei prototipi da sposa. Si tratta di espadrillas bianche, magari decorate con pizzo o tessuti all’uncinetto che non sempre sono dotate di platform o zeppa. Lo scenario ideale in cui indossarle è un matrimonio in spiaggia o in un parco. In alternativa, questo modello può essere la “seconda scarpa”, da mettere durante il ricevimento per rilassarsi e riposarsi.

Infine, ci sono le espadrillas in pelle che sono le calzature da concerto per eccellenza. Infatti, l’estate è la stagione dei concerti e dei festival e si sa, trovare l’outfit adatto per ascoltare musica dal vivo è tutt’altro che semplice: questo materiale ti dona il tocco rock che serve.

Anche se queste scarpe portano con sé un’aria da vacanza, sono adatte anche a situazioni più formali, come una giornata in ufficio. In questo caso potresti indossare anche un paio di loafers , eleganti e dotate di un piccolo tacco.

Espadrillas da donna: quali sono gli abbinamenti più chic?

La caratteristica più interessante delle espadrillas da donna è la loro versatilità. Esistono diversi abbinamenti possibili, adatti sia a situazioni formali che ad occasioni casual.

Vediamo alcuni tra gli accostamenti più chic per creare outfit con le tue calzature estive:

per un look casual, portale con jeans lunghi o shorts insieme ad una t-shirt monocolore o con stampe, oppure con un top con spalle scoperte

se devi trascorrere intere giornate in città, opta per una salopette o una jumpsuit, in modo da soffrire il meno possibile il caldo urbano

riguardo ai modelli con zeppa, si possono indossare con jeans a vita alta oppure con un vestito corto anni ‘90

si può creare anche un look più raffinato abbinando sempre il prototipo con zeppa a un pantalone a palazzo insieme a una t-shirt o una camicia leggera e una borsa in paglia

con tessuti leggeri e svolazzanti, la scelta migliore è data dalle espadrillas con lacci in caviglia

Qual è la storia delle espadrillas da donna?

I primi cenni storici delle espadrillas risalgono al Medioevo, in cui venivano realizzate con una suola in canapa. Il loro paese di origine è la Spagna, precisamente i Paesi Baschi.

In particolare, venivano definite con il termine catalano “Espardenya”, che si ispira a una pianta mediterranea da cui si ottenevano le corde che in seguito erano trasformate in suola.

Fin dai loro inizi, queste calzature sono state caratterizzate da una tela resistente applicata sulla parte superiore e da tomaie tagliate in un solo pezzo. Alcuni modelli venivano realizzati con l’aggiunta di lacci utili ad avvolgere la caviglia per assicurarle meglio al piede.

Tuttavia, queste scarpe acquistano visibilità diventando in qualche modo un'icona quando, tra gli anni ‘50 e gli anni ‘60, vengono indossate da Grace Kelly e successivamente dall’artista Salvador Dalì.