Trapianto di capelli: la strada migliore per combattere la calvizie

La calvizie è un problema talmente diffuso che si arriva a sottovalutarlo. E’ come se fosse una caratteristica naturale, che colpisce un certo numero di uomini, ma anche di donne. In realtà. Si tratta di un inestetismo che influisce in maniera anche molto forte sulla vita sociale.

Naturalmente, la cosa importante è sempre quella di stare bene con se stessi: chi si sente bene senza capelli, non deve in alcun modo preoccuparsi. Più di un personaggio del mondo del cinema o della musica hanno da diversi anni sdoganato la moda di presentarsi senza chioma, anche solo per scelta estetica.

La situazione è differente invece se la calvizie incipiente crea un disagio psicologico. Fatto che è molto forte soprattutto nelle donne; perdere i capelli, per il sesso femminile, è ancora più traumatico. In fondo, i capelli lunghi, almeno nell’immaginario collettivo moderno, sono una delle caratteristiche fisiche femminili.

Per fortuna, oggi ci sono diversi rimedi, che possono risolvere il problema definitivamente, come il trapianto di capelli fue.

Cos’è il trapianto di capelli fue

Consiste in un auto impianto di bulbi piliferi, che permettono di riavere l’itera capigliatura in modo definitivo e come se fosse naturale. Si tratta di una operazione, non invasiva, che richiede solo una anestesia locale.

Naturalmente richiede un investimento economico, per questo è bene sapere qual è il trapianto capelli fue costo . I prezzi variano in base al tipo di intervento di cui avete bisogno, alla struttura cui vi rivolgete e ad altri fattori; mediamente, in Italia si va da un minimo di 3 – 4mila euro, fino ad arrivare anche ai9mila euro. Per risparmiare, c’è chi decide di sottoposi a questo tipo di trattamento all’estero, in particolare nell’Est Europa, dove i prezzi sono più bassi. Un meccanismo simile a quello cui si assiste da qualche anno per le protesi dentali.

Come avviene la tecnica

In sintesi, la tecnica Fue (Follicular Unit Extraction) si effettua espiantando una certa quantità di unità follicolari da un’area donatrice. Solitamente si sceglie una parte del capo in cui i capelli crescono regolarmente; ma se non fosse sufficiente, si può fare anche da altre zone, come il torace nel caso degli uomini.

L’estrazione e l’innesto avvengono tramite bisturi, uno per uno. In tutto, il trattamento richiede dalle 4 alle 7 ore. L’anestesia locale è sufficiente, e già il giorno dopo è possibile riprende le normali attività lavorative, come accade con il dentista.

I primi risultati si vedranno nell’arco di circa tre mesi; entro 6 mesi si dovrebbe già poter nuovi capelli di un paio di centimetri di lunghezza nelle zone colpite dall’alopecia.

Differenze con la tecnica fut

Chiamata anche tecnica Strip, il trapianto di capelli fut prevede l’asportazione chirurgica di una striscia del cuoio capelluto; questa viene poi dissezionata e i singoli blubi reimpiantati nella zona priva di capelli. E’ però maggiormente invasiva, e per questo ultimamente si preferisce il metodo fue.