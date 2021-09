Politica |

Comunali 2021, la lista RiformiAmo Savona a sostegno del candidato Russo presenta i candidati (FOTO)

Si è presentata davanti a Palazzo Santa Chiara: "Simbolo dei cancelli che vogliamo riaprire"

Italia Viva, Azione, Più Europa, Centro Democratico, Alleanza Civica per il Nord Ovest, Centro Democratico e PSI. Questi i partiti riformisti che fanno parte della lista RiformiAmo Savona a sostegno del candidato sindaco Marco Russo e che questa mattina a Savona nei pressi del Duomo e di Palazzo Santa Chiara ha presentato i candidati consiglieri alle prossime elezioni amministrative. "È una lista che si è costruita e converge in un progetto di città. Ha voluto presentarsi in uno spazio chiuso alla città, un simbolo dei cancelli che vogliamo riaprire, simbolo dei bandi perduti che saranno la scommessa sulla quale vogliamo puntare - ha spiegato Russo - Il Palazzo può e deve guardare al mondo dei giovani non solo con la biblioteca che è previsto che venga collocata qui ma per una proposta più ampia con delle sedi di accoglienza per gli studenti del Campus visto che c'è particolare richiesta". "Questa lista è la rappresentanza del fatto che più realtà diverse possono unire le forze, cambiamo prospettive attorno ad un progetto portando ognuno le sue peculiarità" ha continuato Barbara Pasquali di Italia Viva. Ecco i candidati alla carica di consiglieri della lista RiformiAmo Savona: Danila Artoni, 61, imprenditore; Giuseppe Benzo, 65 anni, medico; Leonard Fabian Canchingre Ganchozo, 43 anni, imprenditore; Massimiliano Carpano, 25 anni, addetto alla pianificazione della produzione aziendale; Marco Caudullo, 22 anni, studente; Guido Cavallo, 75 anni, dirigente d'azienda in pensione; Angelo Cerati, 69 anni, pensionato; Beatrice Cosa, 28 anni, impiegata; Stefano Demontis, 61 anni, dipendente Ata; Sara Fallara, 44 anni, dipendente; Franco Fenoglio, 74 anni, geometra e presidente Uppi Savona; Flavio Fiumara, 68 anni, artigiano e ambientalista; Milo Folenghi, 47 anni, ingegnere dipendente CSV Polis; Carlo Frumento detto Giancarlo, 72 anni, pensionato; Alessandra Giacoletti, 49 anni, operatrice socio sanitaria; Catia Iustini, 53 anni, operatrice socio sanitaria; Aida Laci, 47 anni, ristoratrice; Mara Merialdi, 45 anni, esercente commerciale; Daniela Monicelli, 49 anni, dipendente Ferrovie dello Stato; Elda Olin Verney, 73 anni, pensionata e consigliere comunale uscente; Elena Ottonello, 29 anni, avvocato; Barbara Pasquali, 51 anni, avvocato e consigliere comunale uscente; Viola Pastorino, 26 anni, traduttrice di lingua cinese; Ilenia Porro, 41 anni avvocato; Marco Pozzo, 60 anni, tecnico di radiologia medica; Stefania Recagno, 53 anni, avvocato; Patrizia Rizzari, 56 anni, impiegata; Pierina Scarfiello, 67 anni, grafologa; Egone Stocca detto Egon, 57 anni, ingegnere; Gabriele Tocchi, 25 anni, sviluppatore informatico, Maria Adele detta Adele Taramasso, 23 anni, laureanda in ingegneria energetica; Cesare Vismara, 47 anni, psicologo.

Luciano Parodi

