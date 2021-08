Politica |

Savona Capitale Europea della cultura, la proposta del candidato Russo: "La città deve alzare la testa, dovrà essere coinvolta in tutte le sue componenti" (VIDEO)

"Se intraprenderà davvero questo percorso unitario e se l'amministrazione sarà capace di accompagnarla e di stimolarla potrà tirare fuori il suo potenziale e raggiungere traguardi oggi insperati"

"Savona per le potenzialità che ha, se intraprenderà davvero questo percorso unitario e se l'amministrazione sarà capace di accompagnarla e di stimolarla potrà tirare fuori il suo potenziale e raggiungere traguardi oggi insperati". Così il candidato sindaco del Patto per Savona Marco Russo ha spiegato la sua proposta di presentare nel futuro il comune capoluogo come Capitale Europea della cultura. Una proposta che dovrà vedere tutta la città coinvolta. "Non dobbiamo pensare che la Capitale della Cultura premi solo chi ha un patrimonio storico artistico, oppure riguardi solo élite della città, il progetto di presentare la candidatura riguarda tutta Savona nelle sue componenti, sono bandi che premiano le città che hanno un'idea di sviluppo integrale" - prosegue Russo - Savona deve avere un progetto di sviluppo culturale, ma non solo, anche sociale ed economico, riguarderà il centro ma anche i quartieri, ogni singolo componente, è l'intera città che si proietta verso un obiettivo comune". Fondamentale sarà la partecipazione ai bandi per far sì che l'obiettivo diventi concreto. "I bandi ci danno un obiettivo per lavorare in una direzione che comunque dobbiamo intraprendere ma ci danno delle scadenze - continua il candidato sindaco sostenuto dal Pd, dalla lista Sinistra per Savona e dai riformisti - vuole essere anche un segnale di ambizione, perché Savona deve tornare ad alzare la testa, deve guardare in alto, ha le qualità per farlo e deve tirarle fuori". Una candidatura che non sarà di semplice attuazione visti gli interventi da mettere in campo in città, con l'agenda urbana europea al centro. "Bisogna pulire la città, rialzare le serrande, ridare fiato al porto, dare slancio al campus, al turismo. E' un progetto importante e questa proposta l'abbiamo esposta dopo esserci consultati con professionisti che ci hanno spiegato il meccanismo. La nostra idea è di aprire un percorso e appena mi insedierò avvierò un discorso di sinergia, di dialogo, di discussione, su quale deve essere il tema unificante della città del 2030. Possiamo prenderci sei mesi, dieci mesi, il tempo che ci serve e poi presenteremo la candidatura. Questo approccio renderà anche fattibile, possibile, accedere a finanziamenti. "Dobbiamo ovviamente partecipare per vincere, ma se saremo arrivati comunque arrivati al punto di presentare una proposta unificante per tutta la città avremo già risolto gran parte dei nostri problemi" conclude il candidato sindaco.

I.P.E.

