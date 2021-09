Andora, alla manifestazione "Azzurro Pesce d’Autore" torna il "Gruppo di Azione Costiera Savonese"

Dal 3 al 5 settembre 2021 nella suggestiva cornice della Marina di Andora, torna con l’edizione 2021, l’evento “Azzurro Pesce d’Autore”, manifestazione dedicata alle eccellenze del mare ligure e della sua enogastronomia. Saranno protagonisti i prodotti del nostro mare, ma anche della terra, con eventi, laboratori, show cooking con degustazioni, talk show ed incontri. Uno spazio sarà invece dedicato allo Street food tipico del territorio con prodotti freschi e prelibatezze direttamente dal Mar Ligure.

Il FLAG GAC Savonese, unitamente al FLAG GAC il Mare delle Alpi ed al FLAG GAC Levante Ligure, partecipano anche quest’anno come partner dell’evento e saranno protagonisti di incontri e dibattiti, di attività di animazione presso il Palazzurro con laboratori, show cooking e degustazioni.

Venerdì 3 Settembre, alle ore 16:30, si terrà il convegno dei FLAG liguri sulla formazione scolastica “Pesca e acquacoltura, ricambio generazionale: necessità o opportunità?” presso l’Info-Point della Pesca del Comune di Andora (Palazzo Tagliaferro, Andora) con gli interventi: • Saluti o Paolo Ripamonti, Presidente FLAG GAC Savonese o Enrico Lupi, Presidente FLAG GAC Il Mare delle Alpi • Intervento di Coldiretti Savona, Impresa Pesca • Intervento di Legacoop Liguria, Dipartimento Pesca • Intervento di Confcooperative Liguria, Federcoopesca • Intervento sulla formazione in corso "Io Pesco Sicuro" a cura del FLAG GAC Il Mare delle Alpi • Dibattito • Chiusura, Mauro Demichelis, Sindaco di Andora o Moderatore: Mirvana Feletti, Regione Liguria.

Non mancheranno gli show cooking, in cui i pescatori liguri valorizzeranno i prodotti ittici del Mar Ligure, realizzando piatti e degustazioni per il pubblico.

“Grazie ai fondi attribuiti abbiamo la possibilità di partecipare a grandi eventi come Azzurro Pesce d’Autore – afferma il Senatore Paolo Ripamonti, Presidente del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese – realizzando iniziative di alto livello, come incontri tematici e show cooking: attività che valorizzano in maniera efficace il settore pesca professionale del Mar Ligure, con il suo pescato locale e la sua importante forza lavoro. Siamo soddisfatti che attraverso il FLAG GAC Savonese, con il suo ampio partenariato pubblico-privato, si riescano a sviluppare azioni volte a rafforzare il comparto della pesca professionale ed amatoriale, e partecipare a manifestazioni come “Azzurro Pesce d’Autore” o affrontare la tematica della formazione scolastica mirata all’implementazione del comparto pesca locale ne è un esempio”.

Di seguito il programma completo dell’evento:

venerdì 3 settembre: ore 10.00 Apertura degli spazi espositivi; ore 16.30 I FLAG e la formazione scolastica “Pesca e acquacoltura, ricambio generazionale: necessità o opportunità?” presso Palazzo Tagliaferro di Andora, Info-Point della Pesca; ore 18 il taglio del nastro; ore 18.15 l’apertura della manifestazione nel Palazzurro sarà dedicata al tema della pesca sostenibile con l’incontro “Cambiamo Rotta”, un momento di valorizzazione del pescato “a chilometro zero” e dei pescatori, ittiturismi e cooperative che quotidianamente favoriscono il rinnovo delle risorse ittiche e praticano una pesca sostenibile. Interverranno: Mauro Demichelis, Sindaco Andora Enrico Lupi Presidente, Camera di Commercio Riviere di Liguria Paolo Ripamonti, Presidente FLAG GAC Savonese Fabrizio De Nicola, Presidente AMA Lorenzo Sandano, Ospite Speciale e giovane critico gastronomico e personaggio Tv. Ore 19.00 Sapori di Mare: Show Cooking a cura di Roberto Verta, chef di Sanremo ed ex Presidente della Federazione Italiana Cuochi Imperia, e di Lorenzo Sandano, giovane critico gastronomico e personaggio Tv.

Sabato 4 settembre: ore 10.00 Apertura degli spazi espositivi; ore 11 Scuola dell’Acciuga, laboratorio pratico di salagione delle acciughe. A cura del maestro Michele Senno, Sestri Levante (GE); ore 12.00 La Zuppa del Marinaio, Show Cooking a cura del FLAG GAC Savonese con l’Ittiturismo Bacicin, Savona; ore 16.00 Alla scoperta dei fondali con Sport 7 Diving Club. Il mondo della subacquea tra flora e fauna, proiezioni video dimostrative delle attività di immersione nei luoghi più suggestivi del Golfo; ore 17.00 Chinotto Tea time. Il Chinotto di Savona: un'eccellenza in continua evoluzione. Degustazione e nuove esperienze di gusto. A cura di Marco Abaton, Il Chinotto nella rete di Savona; ore 18.00 L’aperitivo del pescatore, a cura di FLAG GAC il Mare delle Alpi; ore 19.00 L’orto e il mare, Show Cooking a cura di Roberto Verta, chef di Sanremo ed ex Presidente della Federazione Italiana Cuochi Imperia.

Domenica 5 settembre: ore 10.00 Apertura degli spazi espositivi; ore 11 Un mare di gusto, Show Cooking a cura dello chef Diego Pani del ristorante Marco Polo di Ventimiglia (IM); ore 12.00 A tavola con il pescatore, a cura del FLAG GAC Levante Ligure con Cooperativa Il Sole - Ittiturismo all’Amo, Sestri Ponente (GE); ore 16 La lavanda: nuove idee, nuove sfide per una protagonista della tradizione. A cura dell’Associazione Lavanda Riviera dei Fiori; ore 17 Pesce povero e buono, a cura del FLAG GAC Savonese con la Cooperativa Capo Mele di Andora; ore 18.00 Aperitivo agricolo, a cura delle aziende del territorio; ore 19.00 Cocktail Show: da Badalucco il Gin Taggiasco Roi, presentazione e degustazione.