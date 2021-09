Campo Solare Comunale Albenga, conclusione con abbracci ed emozioni

Tante emozioni, abbracci e anche qualche lacrima, a testimonianza del rapporto instaurato tra i piccoli partecipanti e le loro educatrici, per la giornata conclusiva del Campo solare di Albenga.

Ieri si è tenuta la festa di fine stagione durante la quale, tra premi, giochi e divertimento, i bambini hanno potuto salutare le educatrici, i bagnini e i rappresentanti della Lega Navale di Albenga che, oltre ad aver fornito la spiaggia per l’attività balneare, hanno accompagnato i ragazzi in diverse gite all’isola Gallinara.

Tante le attività che si sono svolte durante il Campo Solare dal tema “Le Olimpiadi” (in riferimento ai Giochi Olimpionici di Tokyo svolti dal 23 luglio all’8 agosto 2021) che si è concluso ieri con la premiazione di tutti i partecipanti da parte dell’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia e del vicesindaco Alberto Passino.

Afferma la coordinatrice dottoressa Martina Balducci: “Il tema delle Olimpiadi è stato assolutamente vincente perché ha concesso di lavorare sull’empatia e sulla capacità di condivisione dei bambini e delle bambine, che hanno avuto modo di scoprirsi attraverso differenti angolazioni. Il gioco di squadra ha permesso di migliorare l'autocontrollo dei più vivaci e aumentare le capacità empatiche dei più timidi riuscendo a tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Sono state tante, inoltre, le uscite esterne e i laboratori che hanno avuto come obiettivo quello di far divertire i bambini portandoli a contatto con realtà diverse e facendo loro vivere esperienze formative importanti”.

“Un grazie sincero a tutto il Comune di Albenga per l’occasione e le opportunità concesse - conclude la dottoressa Balducci - Sono stati due mesi intensi e ricchi di emozioni, sia per i ragazzi che per le educatrici, siamo davvero contente del percorso svolto. Se l’ultimo giorno lascia un po’ l’amaro in bocca e gli occhi lucidi vuol dire che il trascorso è stato autentico e sentito davvero”.

Afferma l’assessore Marta Gaia: “Abbiamo fortemente voluto riportare il Campo Solare, con l’attività di balneazione, ad Albenga e sono estremamente felice della buona riuscita dello stesso, sia dal punto di vista del numero delle partecipazioni, sia per le numerose attività svolte che, ancor più, per lo splendido legame che si è instaurato tra noi, gli educatori e i bambini”.

“Un campo solare ricco di attività, gite e soprattutto inclusivo. Hanno partecipato, infatti, anche 6 bambini con legge 104/92, ognuno di loro affiancato da un’educatrice di sostegno e ognuno di loro è riuscito a interagire, giocare e integrarsi perfettamente con educatrici e con tutti gli altri bambini. Gli abbracci che abbiamo ricevuto e ai quali abbiamo assistito ieri confermano l’ottimo lavoro svolto, soprattutto da parte delle educatrici, che voglio ringraziare di cuore. Un ringraziamento va inoltre alla Lega Navale e a tutti coloro, associazioni, protezione civile e polizia locale, che si sono resi disponibili per realizzare attività, giochi e laboratori formativi, con i bambini del Campo Solare”, conclude Marta Gaia.

Tra le uscite e le attività principali che vogliamo ricordare ci sono: il laboratorio con Kronoteatro, che ha avuto l’obiettivo di offrire ai bambini un servizio socio-culturale in grado di sottolineare la diffusione della cultura teatrale, l’integrazione, l’aggregazione e il dialogo tra le generazioni anche attraverso la realizzazione di giochi teatrali volti, soprattutto, a liberare le capacità espressive spontanee dei più piccoli; il progetto “Casa Cultural verso una casa di comunità e non solo” attraverso le associazioni IMMAGINAFAMIGLIE e APS #cosavuoichetilegga, con la docente Monica Maggi, con attività di arterapia e laboratori di lettura; le mattinate di educazione alla legalità e educazione stradale attraverso la collaborazione della Polizia Locale di Albenga; le gite in barca all’Isola Gallinara attraverso le imbarcazioni della Lega Navale; la gita presso la Fattoria di Cinzia con la partecipazione a un laboratorio con la lana di alpaca; la gita al Parco Acquatico Le Caravelle; la visita al Centro Cultural Dog per una mattinata di Pet Therapy tenuta dall’Addestratrice Cinofila Martina Presburgo.

L’Amministrazione comunale ringrazia la coordinatrice dottoressa Martina Balducci, le educatrici Noemi Campopiano, Irene Degola, Alice Flammia, Aicha Maataoui, Elena Manzi, Gaia Pellegrino, Martina Penta, Fabiana Pefardo, Gloria Provasi, Chrissy Purperhart, Elisabetta Schirrù, Cristina Trippetta, Greta Veronese e, dal Servizio Civile, Letizia Riboldi e Chiara Serra.