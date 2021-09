Green Pass, da oggi, 1 settembre, nuove regole: cosa cambia per trasporti, scuole e università

L'estate sta finendo e ci si avvia ad un autunno dove la parola d'ordine è evitare un altro lockdown.

In quest'ottica da quest'oggi, mercoledì 1 settembre, l'obbligo di essere muniti di Green Pass, che dallo scorso 6 agosto si applica a luoghi come ristoranti al chiuso, cinema, teatri o stadi, piscine e palestre, sagre, fiere, convegni, parchi tematici e di divertimento principalmente, è esteso a nuovi ambiti.

Possedere l'attestato che conferma la vaccinazione, la guarigione o il risultato negativo di un tampone entro le quarantott'ore, sarà necessario da oggi anche per effettuare viaggi di lunga percorrenza a bordo di mezzi pubblici o per il ritorno a scuola. Anche se non per tutti in quest'ultimo caso.

Mezzi di trasporto

Diversi sono i casi a seconda del mezzo di trasporto sul quale si viaggia. Per i bus, ad esempio, servirà qualora questi effettuino viaggi il cui tragitto attraversi almeno due regioni, compresi autobus con "itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti" ma anche quelli adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. La misura non sarà estesa quindi al Tpl.

In questi la capienza non dovrà superare, sia in zona bianca che gialla, l'80% del totale, oltre ad essere previsto il graduale riavvio delle attività di controllo dei biglietti e del rispetto sull'utilizzo dei dpi.

Niente obbligo nemmeno per i passeggeri dei treni regionali, anche se attraversano regioni diverse, mentre servirà il certificato, la cui validità è stata estesa negli scorsi giorni a un anno, su Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, cioè tutte le Frecce di Trenitalia e Italo.

Nessuna distinzione invece a bordo degli aerei: l'estensione della misura sarà valevole anche sui voli nazionali, dov'è sufficiente anche una sola dose di vaccino per poter viaggiare, a differenza dei voli internazionali in cui è necessaria la doppia somministrazione.

Scuola e università

Per quanto invece riguarda il mondo dell'istruzione obbligatoria, ossia nelle scuole fino all'università, se gli studenti si apprestano a tornare in classe senza alcuna necessità di esibire la certificazione verde ma seguendo i protocolli in via di definizione da parte delle varie Regioni, diverso è il discorso per il personale. Per loro sarà obbligatorio il pass, così come per i dipendenti e gli studenti, in questo caso, universitari.

Un'obbligatorietà che ha portato al centro della discussione le misure da attuare per quei soggetti fragili ai quali è sconsigliata per via medica la vaccinazione: Ministero e Regioni sono al lavoro per trovare una quadra e garantire test salivari gratuiti a questi individui.