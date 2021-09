Vigili del fuoco sprovvisti di Green Pass fuori dalle mense, per loro solo una tettoia a Savona e Villanova d'Albenga

Dopo il personale della Polizia di Stato sprovvisto di Green Pass, stavolta tocca ai Vigili del Fuoco sprovvisti di certificazione verde non poter più accedere alle mense di servizio.

Una situazione a cui la direzione del Comando Provinciale di Savona ha trovato una soluzione più "creativa": uno spazio al di sotto di una tettoia.

A denunciarlo è la segreteria provinciale del Conapo Savona che spiega come il Comandante Provinciale, Emanuele Gissi, abbia emanato una disposizione "dove ai dipendenti della sede centrale di Savona sprovvisti di Green Pass verrà messa a disposizione parte di questa tettoia in lamiera utilizzata come copertura su un parcheggio per motoveicoli", al di sotto della quale posizionare tavoli e sedie "ritenuti comunque in numero insufficiente" e prossimamente, in vista dell'inverno, dei riscaldatori d'ambiente esterno.

Nonostante ciò, si legge nella nota, "rimane che il luogo prescelto è posizionato in area di transito di veicoli a motore di ogni genere e che non garantirebbe né un'adeguata tutela di sicurezza igienico-sanitaria, a causa in primo luogo dei rumori e dei fumi di scarico, e uno scarso riparo da intemperie col prossimo abbassamento delle temperature invernali".

Non si tratta però dell'unico caso tra i distaccamenti provinciali. "In situazione analoga c'è anche il Distaccamento Aeroportuale di Villanova d'Albenga - continuano dal Conapo - che seppur non si tratti di una tettoia che ricopre un parcheggio è quasi limitrofo alla pista di collegamento tra l'aerostazione e la pista di decollo, col possibile rischio di danni all'udito oltre alle condizioni meteo più avverse, soprattutto nel periodo invernale, rispetto a quelle della Centrale".

A riportare quanto disposto dal Comando savonese all'attenzione del direttore regionale Claudio Manzella è stato con una nota sindacale Stefano Salvato, segretario regionale Conapo Liguria, specificando come "quanto disposto a Savona è contrario alle linee impartite dalla Direzione Vigili del Fuoco Liguria e da come si stanno attivando gli altri Comandati della Liguria, nel reperire soluzioni dignitose ed adeguate a norma di legge".

"I Vigili del Fuoco svolgono turni di 12 ore coprendo il servizio 24 su 24, 7giorni su 7, non vi è l'obbligo di vaccinazione e tanto meno quello di essere in possesso del Green Pass - aggiunge Marco Croce, segretario provinciale del sindacato - ma ciò non toglie che anche questo personale abbia diritto ad un pasto adeguato in luoghi dignitosi al riparo delle intemperie".

"Inoltre - continua Croce - tra questi colleghi vi è anche personale che per motivi di salute non può essere vaccinato e quindi le alternative sono quelle di effettuare un tampone ogni 48 da parte dell'Asl, che secondo le fonti del Comando Provinciale VVF di Savona avrebbe già riferito non sarebbe intenzionata a svolgere".

"Possono esserci locali e soluzioni migliori di una piccola tettoia, sia presso la sede di Savona che quella di Villanova" conclude Croce.

"Il Conapo, sempre pronto a collaborare nel trovare soluzioni per il meglio di tutti i Vigili del Fuoco, spera che il Comandante Gissi riveda la sue decisioni, ma qualora ciò non accada continueremo nella nostra missione di tutela di tutto il personale in divisa" si legge infine.