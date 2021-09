Biker cade lungo un sentiero ad Orco Feglino: soccorsi mobilitati

Soccorso un uomo attorno all'ora di pranzo a Orco Feglino. L'allarme è stato lanciato per un biker classe '92 caduto lungo il sentiero del "Crestino".

Secondo quanto riferito, subito le condizioni del ciclista sembravano gravi e per questo motivo era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo1. Grazie alle prime cure dei sanitari però, le sue condizioni sono migliorate ed è stato possibile trasportarlo in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e i militi dell'emergenza sanitaria con l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso Grifo1.