Borghetto accoglie a braccia aperte i piccoli del campo solare di Cisano sul Neva

“Ringrazio Carolina Bongiorni, presidente del Consiglio borghettino con delegata alle Politiche Giovanili, e gli esercenti degli spettacoli viaggianti - dichiara il coordinatore - per aver messo gratuitamente a disposizione il Luna Park interamente per i ragazzi del Campo Solare di Cisano sul Neva per ben due giornate”.

I ragazzi, accompagnati dagli educatori e dal responsabile, hanno trascorso delle bellissime mattinate di spensieratezza e allegria.

“Ringrazio inoltre la Lega Navale di Borghetto Santo Spirito, in particolare gli istruttori e i loro piccoli aiutanti, per la bellissima giornata trascorsa in barca a vela lo scorso 30 agosto. È stata una splendida esperienza per i nostri ragazzi, che sicuramente non dimenticheranno mai” conclude.