Il tenore nolese Davide Pastorino sbarca in Corsica e si esibisce a fianco dei Meridianu

Esibizione di livello internazionale domani sera, giovedì 2 settembre, per il tenore nolese Davide Pastorino il cui nome ormai è noto anche al di fuori dei confini nazionali, che si esibirà nella prestigiosa cattedrale San Giovanni Battista nella città di Calvi, in Corsica, ospite dei Meridianu Polyphonies Corses.

Dopo i numerosi successi negli anni, che lo vedono protagonista ormai in pianta stabile nelle estati delle più importanti piazze liguri e non, ricordiamo l'ultimo tutto esaurito fatto registrare proprio a Portofino affiancato delle "Alter Echo String Quartet", quartetto d'archi femminile con cui collaborano Andrea Bocelli e Morricone, Davide si esibirà anche nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Isola Rossa l'11 settembre, sempre a fianco dei Meridianu, in un concerto per sostenere l'associazione "La Marie Do - contro il cancro, inseme vinceremu!".