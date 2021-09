Politica |

Elezioni 2021, Branca (Sinistra per Savona): “Stupore per gli slogan del centrodestra: sembra che negli ultimi 5 anni siano stati all'opposizione”

“L'unica proposta di cambiamento vero è di Sinistra per Savona, che mette al centro ambiente, lavoro, rinascita economica e sociale”

“Ogni volta che mi imbatto in un cartellone elettorale o che leggo un'uscita pubblica dei candidati di centrodestra, provo stupore e incredulità per gli slogan che riescono ad utilizzare: 'Il 3 e 4 ottobre facciamo pulizia' (Lega), 'Savona mi prenderò cura di te' (candidato Sindaco/medico) 'Avanti Savona' (Cambiamo con Toti-Provincia di Savona). Non ci sarebbe niente di strano in questi slogan - a parte la sgradevolezza dei termini che richiamano ad un passato non certo esemplare della nostra storia - se non fosse che al governo della città negli ultimi cinque anni ci sono stati proprio loro”. Così Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona”, a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana. “Capisco che la comunicazione politica di oggi imponga sempre di più l'uso di frasi d'impatto – aggiunge Branca – ma viene da chiedersi chi possa aver organizzato la campagna, dimenticando (o peggio, fingendo di dimenticare) che negli ultimi cinque anni la città è stata amministrata da Ilaria Caprioglio con il sostegno proprio di Toti, Vaccarezza, Rixi, e quindi della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia”. “E poi – riprendendo lo slogan della Lega - far pulizia …da sé stessi? E ancora: se la città fosse stata amministrata come si deve, perché Schirru dovrebbe prendersi cura di Savona?”. “In realtà – conclude la candidata Branca - con Toti, nulla cambia. L'unica vera proposta di cambiamento alle prossime Amministrative è quella di Sinistra per Savona: una lista che è riuscita a fare sintesi di tutte le anime della sinistra e che ha messo al centro alcuni punti imprescindibili: ambiente, lavoro, rinascita economica e sociale. Questi sono i temi che rappresentano il cambiamento di cui Savona ha bisogno e che daranno un futuro concreto alla città e ai suoi abitanti”.

i.p.e.

