A Savona la mostra d'arte "Metafore e Simboli", Ylli Plaka 30 anni in Italia 1991-2021

Testi in brochure di Mauro Baracco, Luca Bochicchio, Francesco Dufour, Mario De Micheli, Federico Marzinot e Vittorio Amedeo Sacco.

---

Testo critico del Prof. Luca Bochicchio — 2021

Ylli Plaka scultore: tra modernismo e arcaismo

Le sculture di Ylli Plaka sono attraversate dal respiro del modernismo. Lo si intuisce dalla ricerca totalizzante della forma, che l'artista esprime costantemente in ogni sua opera, senza cedimenti e con poche inflessioni. La forma è struttura e la struttura diviene per Plaka una costante esecutiva che gli permette di erigere le sue simboliche figure: allegorie di notti, astri, volti umani e animali, che a volte combaciano .Come chi padroneggia le proprietà del materiale, Plaka sfrutta le infinite combinazioni tattili e percettive della ceramica, utilizzando le caratteristiche di smalti e terre come strumento del mestiere plastico, per rafforzare la comunicazione simbolica e creare un canale di contatto immediato (percettivo, appunto) con lo spettatore. Si muove tra modernismo e arcaismo, ancorato alla sintesi della linea e al rigore dei rapporti volumetrici. I suoi slanci poetici raggiungono esiti intimi nelle figure animali e umane che aderiscono le une alle altre, apparentemente indifferenti e casuali, in realtà in un gesto di sostegno reciproco (più psicologico che fisico, chiaramente). Proprio in virtù del suo rigoroso formalismo, lo spirito popolare che sottende al lavoro di Plaka è chiaro e controllato, e non deborda mai nel pop o nel kitsch, è vivo e vivace, perché radicato nel senso comune del mito, dello stupore, della favola.

---

Biografia

Ylli Plaka è nato a Tirana il 4 Gennaio 1966. Nella stessa città si diploma in scultura e ceramica all'Accademia di Belle Arti, dove segue i corsi dello scultore Thoma Thomai per la scultura e dello scultore ceramista Kristo Krisiko per la ceramica. Nel 1991 si trasferisce in Italia. Vive e lavora a Savona e Albisola, luoghi di millenaria tradizione nel campo della ceramica e, dal secolo scorso, tra le capitali della ceramica d'arte contemporanea. Qui Ylli Plaka entra in simbiosi con l'argilla con spirito del luogo, divenendo una delle più interessanti figure in campo ceramico a livello nazionale, rifuggendo sempre e accuratamente le " sirene" di mode e modi del momento ma seguendo semplicemente il proprio sapere e il proprio istinto. Nel 1993 realizza la prima Personale ad Albissola Marina al Circolo degli Artisti in Via Stefano Grosso; segue un lungo periodo di attività a livello nazionale e internazionale che lo porta, nel 2020, a esporre alla Kelyfos Gallery (ottava personale ad Albisola e Ventitresima del suo percorso artistico). Di particolare richiamo la Personale nell'anno 2011 al Museo Civico Arte Contemporanea, sempre ad Albissola Marina con titolo "I miei primi 20 anni - Intenzioni e immagini ". Altrettanto significativa, nell'anno 2015, la Personale al Museo Civico "Rocca Flea " a Gualdo Tadino (Perugia).

Ha partecipato inoltre a oltre quaranta mostre collettive in Italia ed Europa: Germania, Francia, Grecia, Romania e Turchia.