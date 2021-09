Speciale elezioni Savona |

Savona 2021, il candidato Aschei incontra l'Usei: "Importante vedere la città con i loro occhi"

Il presidente Garcia: "La nostra intenzione è far sì che la politica conosca anche la nostra realtà presente da 13 anni"

"C'è stata una grande intesa con il presidente e una importante attenzione per le proposte dell'associazione Usei, ritengo sia veramente importante vedere Savona con gli occhi degli stranieri". Il candidato sindaco della lista Andare Oltre Luca Aschei ha incontrato alcuni rappresentanti dell'associazione Unione di Solidarietà degli ecuadoriani in Italia presenti a Savona con la loro sede in via Giacchero, per illustrare il suo progetto di città ed alcuni punti del programma concentrandosi sul concetto di un capoluogo di provincia più turistica nel futuro. "E stato un bell'incontro, che fa parte di tutti gli altri svolti in questi periodo, la nostra intenzione è far sì che la politica conosca anche la nostra realtà presente da 13 anni, penso sia arrivato il momento di essere parte attiva della nostra città" ha continuato il presidente Usei Antonio Garcia.

I.P.E.

