Cosseria, dopo oltre 40 anni di onorato servizio è andata in pensione la dottoressa Marcella Patetta

Dopo 42 anni di onorato servizio a Cosseria, il primo settembre la dottoressa Marcella Patetta è andata in pensione. Una figura importante per la comunità valligiana, figlia di Angelo Patetta, storico maestro elementare ed ex sindaco negli anni 60.

Al suo posto, come riferito dal primo cittadino Roberto Molinaro, hanno preso servizio le dottoresse Barbara Bossolasco di Cengio e Sandra Mazza di Millesimo. Questi gli orari provvisori presso l'ambulatorio di Cosseria Alta, sotto il museo della Bicicletta: dottoressa Bossolasco lunedì 17-19, martedì 9-11, giovedì 14-15:30; dottoressa Mazza martedì 12-13, mercoledì 18-19, giovedì 12-13.

"Abbiamo due ambulatori - spiega il sindaco Molinaro - uno a Cosseria Alta, dal museo della Bicicletta, e l'altro a Lidora, dove in quest'ultimo periodo la dottoressa Patetta veniva una volta alla settimana (prestava servizio anche a Cengio, ndr)".

"L'ambulatorio necessita di alcuni lavori di adeguamento. Una volta che saranno eseguiti, chiederemo alle dottoresse di prestare servizio a Lidora un giorno ciascuna - conclude - Ovviamente l'esperienza più che quarantennale non si può sostituire in poco tempo, ma le nuove dottoresse godono di stima presso la popolazione".