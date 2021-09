Auto si ribalta sull'A6 e finisce fuori dalla sede stradale nei pressi dello svincolo per Marene

Incidente nella notte sull'A6 Torino-Savona che ha reso necessario l'intervento di 118, vigili del fuoco e polizia autostradale.

Il sinistro si è verificato poco dopo le ore ore 4 di oggi, giovedì 2 settembre, un km dopo lo svincolo per Marene verso il casello di Fossano. L'auto viaggiava in direzione Savona quando si sarebbe cappottata per poi uscire dalla sede stradale.

La persona, di cui non sono state fornite generalità nè condizioni, è riuscita ad uscire autonomamente dalla propria vettura ed è stata presa in cura dall'equipe medico sanitario del 118 ed è stato trasportato all'ospedale più vicino per accertamenti.

In loco i vigili del fuoco di Saluzzo coadiuvati dalle squadre provenienti da Bra. Polizia autostradale presente per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.