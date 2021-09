Scoperti cinque migranti nascosti in un container nel porto di Savona: soccorsi mobilitati

Erano stipati nel rimorchio di un tir: così cinque migranti sono stati scoperti nella prima mattinata odierna nel porto di Savona a bordo di un semirimorchio in attesa di imbarco sulla nave traghetto Eco Barcelona, in arrivo dai Balcani e la cui partenza per il porto della omonima cittadina catalana era previsto intorno alle 12.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria e le forze dell'ordine.

L’Autorità Marittima di Savona, in qualità di Autorità Designata a livello locale per la maritime security, ai sensi di quanto previsto dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia, ha immediatamente disposto l’implementazione delle misure di sicurezza aggiuntive all’interno del porto, del terminal e a bordo della nave, finalizzate alla verifica della totalità del carico da imbarcare o già imbarcato e di tutti gli spazi ed i locali della nave, allo scopo di scongiurare la presenza di ulteriore persone non autorizzate, che potrebbe costituire una minaccia di security.

I migranti, due in arrivo dall'Afghanistan e due dal Bangladesh, secondo quanto riferito, sarebbero in buone condizioni di salute. Sono in corso gli accertamenti del caso da parte della polizia dell’Ufficio di frontiera marittima.

I controlli di maritime security dovranno essere conclusi prima della partenza della nave; a tal riguardo, la Capitaneria ha messo in campo il personale del servizio “Nostromi del Porto” e anche un presidio nelle acque portuali con la Motovedetta CP 604 Guardia Costiera, per garantire una necessaria cornice di sicurezza.