Incidente sul lavoro a Valleggia: la vittima è il 43enne Calogero Ambrogio

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Ieri pomeriggio poco prima delle ore 16 a Valleggia, frazione del comune di Quiliano, ha perso la vita all'interno di un cantiere edile il 43enne Calogero Ambrogio, titolare della ditta Realedile di Vado Ligure, schiacciato da una tramezza durante i lavori di ristrutturazione di un negozio di prossima apertura da trasformare in ufficio.

La tragedia è accaduta in via Diaz al civico 79. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, i militi della Croce Rossa e il personale dell'Asl 2 Savonese.

Al momento del crollo, secondo quanto riferito, il 43enne era l'unico dei quattro operai dell'impresa edile responsabile dei lavori rimasto in quel momento all'interno del locale. I colleghi erano usciti per portare via dei detriti. Il forte rumore ha fatto scattare l'allarme.

Nel 2021 si tratta del sesto decesso sul posto di lavoro nella provincia di Savona, anno in cui sono già oltre 500 le morti nei primi otto mesi nel nostro Paese. Numeri che i sindacati condannano in maniera unanime definendo questa giovane vita spezzata "Un colpo al cuore del lavoro" (LEGGI ARTICOLO).

L'area è stata posta sotto sequestro su disposizione del Pm Marco Cirigiliano. Sono in corso tutte le indagini del caso per capire le cause che hanno portato al crollo della tramezza. Non sarà eseguita l'autopsia sul corpo del 43enne.