Sciare in Italia. Dall’inizio della stagione a come risparmiare un po’: tutto quello che c’è da sapere

Sempre un po’ più “all’ombra” rispetto ai posti di mare e alle capitali dell’arte e della cultura nostrane, le località montane italiane dove sciare, praticare sport invernali o semplicemente godersi la montagna sono numerose, adatte a tutti i gusti e a tutte le esigenze e non a caso molto amate e molto ben frequentate anche da turisti stranieri. Per chi è alle prime armi ecco, allora, una guida, qualche consiglio e cosa di importante c’è da sapere su dove sciare in Italia.

Guida pratica (e per tutti i gusti) a dove e come sciare in Italia

A partire dall’evidenza che non c’è regione del Centro Nord che non abbia paesini di montagna, impianti da sci o parchi e riserve di alta quota facili da raggiungere in macchina e percorrendo pochi chilometri. Se stai organizzando una vacanza “last minute” o devi muoverti con bambini o persone anziane e vuoi farlo senza doverti preoccupare eccessivamente di orari, mezzi e spostamenti, scopri dove sciare in Lombardia e Trentino per esempio e inizia a programmare il tuo viaggio.

Il termine programmare non è casuale: la prima cosa da sapere quando si è alla ricerca di informazioni e consigli su dove sciare in Italia e come è infatti, come del resto già si accennava, che le località sciistiche italiane sono sempre molto frequentate, soprattutto in alta stagione (da novembre ad aprile a voler generalizzare molto). Per evitare brutte sorprese o di dover pagare cifre davvero fuori budget, è essenziale così iniziare a pensare alla propria vacanza in montagna in anticipo e prenotare non solo l’alloggio ma anche il proprio skipass, pranzi e cene, eventuali escursioni, i corsi di sci che si intendono far seguire ai propri bambini, eccetera. Tanto più che potrebbero esserci in questo periodo restrizioni e limitazioni in rispetto alle misure anticontagio.

Una buona idea, soprattutto per chi è alle prime armi con questo tipo di vacanze, potrebbero essere così viaggi organizzati e pacchetti tutto incluso: ce ne sono di diversi, pensati per chi sogna una settimana di puro relax a contatto con la natura tanto quanto per chi vuole provare il brivido dei più estremi tra gli sport di alta quota. Sono pacchetti che, oltre a ridurre la probabilità che imprevisti di ogni tipo rovinino la tua vacanza, ti permettono di risparmiare un po’.

Il turismo montano italiano è diventato, infatti, negli anni un turismo per molti versi “esclusivo”. Non è un caso che la vita nelle località montane sia animata, soprattutto nel pomeriggio e durante la sera, da boutique dove fare shopping di lusso o da ristoranti stellati dove provare rivisitazioni gourmet della più tradizionale cucina di montagna ma, anche, da terme e spa a cinque stelle. Sono proposte che potrebbero allettarti, certo, se ami vacanze dinamiche e variegate nel tipo di esperienze da provare. Puoi benissimo, però, godere di ciascuna di queste opportunità anche scegliendo di prenotare lontano dalle località più “acchiappaturisti” e trendy del momento, in posti non meno affascinati o naturalisticamente unici come Ponte di Legno o Tonale per esempio.