A Gorzegno torna il "Festival delle Magie"

GORZEGNO (CN). Anche quest’anno i curatori del Festival, il poeta albese Romano Vola, l’art designer Letizia Rivetti e lo scrittore e storico dell’esoterismo nell’arte Giordano Berti, hanno preparato un programma che promette di lasciare i visitatori a bocca aperta.

Si comincia sabato 4 settembre alle 18:00 con l’apertura delle antiche botteghe di Via Roma dov’è allestito “Abracadabra”, mercato dei prodotti di artigianato artistico, oggetti misteriosi e libri magici. Sulla stessa via, nei “Salotti delle Sibille” le veggenti rispondono a dubbi sentimentali, professionali o d’altro tipo. Il prato di una casa seicentesca diventa un “Giardino olistico” per esperienze di yoga, tai-chi e riverberi del tamburo sciamanico.

Nella Cà d’la Maestra apre la mostra “Le tremende streghe di Macbeth”, antiche incisioni di grandi artisti, manifesti teatrali e cinematografici.

Palazzo Del Pozzo-Novelli ospita Luci spente – Lights Out: una passeggiata fra le stelle, oscurate dall’inquinamento luminoso. Un’altra installazione a tema ecologista è Seconda vita - Second Life.

Nel Giardino “Michele Ferrero”, dalle 19:30 si tiene la “Cena dei Sapori dimenticati” (info Pro Loco 338.7703898).

Dalle 21:00 Gorzegno diventa magico, scintillante di luci e colori, riecheggiante di musiche esotiche. La Piazza della Chiesa esplode con “Signatura rerum”, un videomapping ispirato al misterioso manoscritto Voynich creato da High Files di torino.

Al tempo stesso sul campanile appare il “David di Michelangelo” mentre le mura del castello e la facciata della cappella di S. Martino s’incendiano con un “Light&Sound” a cura di ArtStudioLetizia e P.L.S.

Alle 21:30, in Piazza Baronis, il gruppo dei Bandaradan si lancia in travolgenti musiche balcaniche e kletzmer. Neppure il tempo di respirare ed entra in scena la Compagnia del Drago Nero, arrivata da Firenze con “Infernus”, uno spettacolo ispirato alla Commedia dantesca. Ed ecco che angeli e demoni si ergono alti sui trampoli quasi a sfiorare il cielo, combattendo con spade infuocate immersi in una nebbia soprannaturale.

Domenica 5, in Piazza Baronis, alle 10:00 aprono l’Esposizione della Pietra di Langa e il Mercato dei Profumi e dei Sapori di Langa con le eccellenze del territorio.

Alle 11:00 arrivano in Piazza della Chiesa i falconieri con splendidi rapaci ammaestrati, accompagnati da tamburini e sbandieratori del Palio di Asti – Borgo Tanaro.

Alle 15:00, dopo il pranzo nel Giardino “Michele Ferrero”, gli sbandieratori del Palio di Asti si esibiscono in una schermaglia con le bandiere seguita da scontri all’arma bianca.

Alle 16:30, in Piazza Baronis, l’illusionista Luca Regina mette in scena “MagiComic”, uno spettacolo di magia comica adatto a bambini e adulti, così come la favola che la Compagnia del Drago Nero porta sulla piazza alle 18:00: “Draghi, fate, cavalli e cavalieri” è un viaggio in una dimensione fantastica che resterà per sempre nella memoria degli spettatori.

Numerosi altri artisti si esibiscono il sabato e la domenica nei crocicchi di Gorzegno con interventi buffi e coinvolgenti: un mago dei giochi di prestigio, un alchimista, una fabbricante di sapone, un acrobata del fuoco, un illusionista.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e anti Covid.

Il depliant del Festival è scaricabile dal sito del Comune di Gorzegno (CLICCA QUI).

Organizzazione, promozione e comunicazione : ArtStudioletizia - Asti

Ideazione e direzione artistica : Romano Vola, Letizia Rivetti, Giordano Berti

Allestimenti scenografici : Letizia Rivetti

Consulenze storiche e relazioni con la stampa : Giordano Berti

Social Media : Chiara D’Aurizio - Grafica: Serena Bosca

Coordinamento Pro Loco Gorzegno : Ermanno Robaldo, Stefano Bertola

INFO

E-mail: gorzegno@reteunitaria.piemonte.it

Mobile: 335 1332720 – 348 3942943

https://www.facebook.com/comunegorzegno

https://www.instagram.com/comunegorzegno