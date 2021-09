A Niella Tanaro il 4 e 5 settembre al via la 1ª edizione della 'Festa del Pane'

Sabato 4 e domenica 5 settembre a Niella Tanaro, città del pane per eccellenza, verrà inaugurata la 1ª edizione della 'Festa del Pane'. Il pane per Niella Tanaro non è solo un prodotto da portare sulle nostre tavole ma è soprattutto il simbolo di una tradizione secolare di un territorio immensamente ricco.

Niella Tanaro vi invita a scoprire la tradizione dell'arte bianca e lo fa anche con il sostegno di ATL Cuneese che condivide gli stessi valori legati al territorio.

“Questa fiera – ci spiega il Sindaco Gian Mario Mina - doveva partire nel 2020, ma a causa dell'emergenza sanitaria ha subito una piccola battuta d'arresto. Grazie al risultato di un meticoloso lavoro fatto con dedizione, ringrazio le associazioni e tutte le persone che da dietro le quinte hanno collaborato e contribuito alla creazione di questo primo evento dedicato al pane, alle farine ed alla panificazione. Ringrazio inoltre, Géraldine Giraud, giornalista francese, discendente di una delle prime famiglie di panettieri niellesi emigrate in Francia, che presenzierà all'evento con il docufilm “In nome del pane”. Questa fiera rappresenta l'inizio di un percorso che andrà avanti nel corso degli anni per celebrare il pane e non solo. Un evento dedicato ai prodotti del nostro territorio ed in particolar modo alle farine, al grano e tutti quei prodotti che fanno del pane un alimento povero ma indispensabile nella vita di tutti i giorni”.

A Niella Tanaro c’è grande fermento per l'inizio di questo evento e vi aspetta per farvi scoprire quant’è buono il suo pane. Esattamente com’era in passato.

“Nel contesto del Monregalese - commenta il consigliere ATL Cuneese Roccò Pulitanò - turisticamente importante per la provincia di Cuneo, Niella Tanaro propone al pubblico la sua prima Festa del Pane. Si tratta di una celebrazione dell’arte bianca che ha reso Niella Tanaro famosa anche oltre il confine. Auguriamo all’evento di poter crescere negli anni e di diventare un evento di riferimento nel panorama fieristico gastronomico del Cuneese”.