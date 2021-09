La musica protagonista nel fine settimana di Albissola Marina col "Riviera Jazz & Blues Festival"

Sarà la musica la grande protagonista del prossimo fine settimana ad Albissola Marina con il "Riviera Jazz & Blues Festival", la rassegna che si svolge nella spiaggia libera di fronte a Piazza del Popolo: sabato 4 settembre, a partire dalle 22, toccherà al PS5 - Pietro Santangelo 5tet con il loro concerto allietare la serata organizzata dal Comune albissolese e dall'Associazione Raindogs House in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e della Fondazione De Mari.

Il collettivo musicale presenterà il suo primo album "Unconscious Collective", un ulteriore passo nel percorso dell'etichetta discografica romana che ha l'intento di collegare la tradizione musicale del Sud Italia, l'amore per gli afroamericani, la musica e i nuovi modi di espressione artistica.

Il sound dei PS5 è di matrice jazz con influenze che attingono dalla tradizione partenopea per raggiungere sonorità con radici afrobeat risultando un esperimento musicale in cui risuonano ricordi stratificati e sentimenti nascosti, come se sorgessero direttamente dalla parte più recondita dell'inconscio, sospendendo il flusso-coscienza.

L'obiettivo del collettivo è creare uno stato di trance e scavalcare la ragione umana attraverso un immaginario viaggio di andata e ritorno attraverso il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, collegando idealmente Napoli con l'Africa del Nord e subsahariana, e con l'America Latina.

Gli arrangiamenti degli otto brani in tracklist sono scritti da Pietro Santangelo e si basano su una grande libertà di improvvisazione: mentre le melodie e le trame dei due sassofoni non danno riferimenti chiari gli altri musicisti vengono ispirati dalla ritmica-impulso e i suoi modi imprevedibili.

In questo modo la musica dei PS5 si muove, naturalmente, lungo una linea immaginaria che evidenzia il collegamento ancestrale tra Giamaica ed Etiopia o tra Nigeria e Cuba. Sullo sfondo c'è Napoli che è una sintesi di tutti gli ingredienti sonori mescolati e cucinati nel proprio ventre mistico e speziato.

Oltre allo stesso Santangelo, ai sassofoni tenore e soprano, il collettivo è composto da: Paolo Bianconcini, brillante percussionista napoletano con un background afro-cubano molto profondo; Giuseppe Giroffi, giovane e talentuoso sassofonista contralto e baritono; il bassista Vincenzo Lamagna e il batterista Salvatore Rainone.