Quiliano, Claudio Vercelli presenta il libro "Neofascismo in grigio, la destra radicale tra l’Italia e l’Europa"

Venerdì 3 settembre alle ore 21 presso la biblioteca civica di Quiliano, in piazza Costituzione, Claudio Vercelli presenterà il suo libro "Neofascismo in grigio, la destra radicale tra l’Italia e l’Europa", edito da Einaudi.

L'appuntamento è stato organizzato dal Comune di Quiliano e dall'Associazione Culturale E20 nell'ambito della rassegna "Quiliano Città Viva". L'evento sarà presentato da Stefano Sancio dell'Associazione Centofiori Eventi. L'ingresso è libero, con green pass. I posti sono limitati ed è quindi consigliata la prenotazione ai numeri 345 528 7012 - 335 6671 370.

Claudio Vercelli, storico contemporaneista, è docente a contratto all'Università Cattolica di Milano. Ha svolto inoltre attività di ricerca di storia contemporanea presso l'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, per il quale ha condotto il programma didattico pluriennale «Usi della storia, usi della memoria». Per la Fondazione Università Popolare di Torino è titolare dell'insegnamento di Storia contemporanea. Giornalista, è collaboratore, tra gli altri, del «manifesto», di «JoiMag» e di «pagine ebraiche». Tra i suoi molti libri, ricordiamo: Il negazionismo. Storia di una menzogna (Laterza 2013), Neofascismi (il Capricorno 2018) e Soldati. Storia dell'esercito italiano (Laterza 2019). Per Einaudi ha pubblicato Neofascismo in grigio. La destra radicale tra l'Italia e l'Europa (2021).

Obbligato per decenni ai margini del dibattito politico per il suo apparente anacronismo, il neofascismo, nelle sue diverse declinazioni storiche, ha invece riassunto oggi le vesti di uno scomodo convitato. Non è il ritorno a vecchie organizzazioni che si erano incaricate di raccogliere, in età repubblicana, il lascito mussoliniano. Men che meno degli spettri, mai del tutto dissoltisi, di quest'ultimo. Semmai assistiamo a una riformulazione culturale e antropologica della sua attualità in quanto sistema di rapporti e relazioni politiche per i tempi a venire. L'asticella non è rivolta al passato bensì al futuro. Se le società europee si trasformano dinanzi all'incalzare della globalizzazione, così come nella secca riconfigurazione della stratificazione sociale, il neofascismo del presente è in grigio: si propone come il soggetto che intende difendere la «differenza»: nazionale, etnica, in prospettiva razziale. Tanto più in età pandemica, nella crisi delle democrazie sociali.