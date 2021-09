Savona, in pensione Salvatore Esposito, nuovo direttore del 118 Danilo Cimolato

Danilo Cimolato, attuale responsabile della centrale operativa, sarà il nuovo direttore facente funzioni del 118 savonese.

Dal prossimo 16 settembre sarà in pensione l'attuale dirigente medico, lo storico dottor Salvatore Esposito, in carica dal 2001, così è stato affidato l'incarico per nove mesi, prorogabili di altri nove, a Cimolato.

Lo stesso Esposito lo aveva nominato nel gennaio del 2021 come sostituto in caso di sua assenza, da lì poi la decisione dell'Asl2.

Salvatore Esposito è stato medico del lavoro dal 1979 al 1990, nel 1982 è entrato nel pronto soccorso di Savona e nel 1993 era diventato responsabile organizzativo del servizio di auto medica. Ha lavorato come dottore nell'elisoccorso e poi ha partecipato alla missione umanitaria della Regione in Albania.

Medico di famiglia, Cimolato invece aveva svolto il servizio militare nel reparto sanità in Kurdistan negli anni della Guerra del Golfo nel 1991. Ha lavorato nella guardia medica, è poi entrato nel 118 e nel 2007 è diventato responsabile della centrale operativa.