A Savona la presentazione Libro “Novara 1565” dell’autrice Maria Rosa Marsilio

“Un romanzo al femminile scritto con rigorosa documentazione dalla giornalista e storica Maria Rosa Marsilio”, queste le parole con cui Luigi Grassia ha presentato per la rubrica cultura de La Stampa l’opera dell’autrice novarese. Che ora è diventata savonese d’adozione, “innamorata della sua nuova città” a cui dedica la presentazione di questo libro. Ed ha scelto come location per la presentazione il Circolo Amilcare Artisi di Savona, luogo di civile convivialità ed accettazione “in cui da subito mi sono sentita apprezzata come nuova concittadina ed anche storica del territorio”.

Perchè Novara e Savona hanno molto in comune, non ultima la distruzione, purtroppo di parte del tessuto urbano medievale, ad opera degli spagnoli a Novara e dei genovesi a Savona. Ma torniamo al romanzo: che “fa’ parlare le donne in prima persona. Tutto questo è solo l’antefatto di un libro la cui trama non si può e non si deve raccontare ma che contiene vicende d’amore e di guerra, accordi diplomatici e patti nuziali, in una “full immmersion” storica e geografica in cui prevale il punto di vista femminile. L’atmosfera è da “Trono di spade” con la differenza che quel che si racconta è tutto vero, a parte l’artificio letterario dei fantasmi di cui però non si abusa (questo romanzo non è una storia di fantasmi).”

Il libro “Novara 1565” di Edizioni Astragalo di Trecate, per la direzione di Gabriella Depaoli, è dedicato alle donne, alle loro fatiche per autodeterminarsi in quei secoli in cui nulla era semplice neppure per una nobildonna. Nel volume si narrano le loro esistenze, alcune avventurose, le loro scelte che porteranno anche ad estreme conseguenze come la morte per decapitazione. Il volume è impreziosito dalle illustrazioni di Paola Camoriano, Art Director Bruno Testa, impaginazione di Giulia Belloro. Nel corso della presentazione si parlerà di storia di Savona, di Novara, del Piemonte, con la partecipazione degli “Amici del San Giacomo” di Savona e l’invito alla Società Savonese di Storia Patria. Il romanzo sarà presentato in anteprima nazionale al Salone del Libro di Torino del prossimo ottobre.