Comunali 2021, Ambra Buschiazzo candidata nella lista Varazze Domani

Ex consigliere comunale di maggioranza dal 2014 al 2019 in Essere Varazze, ha deciso di scendere in campo nuovamente però nella lista rivale Varazze Domani. Ambra Buschiazzo, 36 anni sarà quindi a fianco del candidato sindaco Antonio Ghigliazza candidandosi per il ruolo di consigliere.

Mamma e moglie di Antonio, medico nucleare all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, vive ad Alpicella, frazione varazzina. Membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Guastavino (dell’Asilo Guastavino), volontaria in Croce Rossa (da circa 20 anni) con l'attuale carica di responsabile sanitario del comitato di Varazze.

"Insieme ai miei colleghi medici ho collaborato attivamente alla realizzazione del Polo vaccinale presso la sede Avis in collaborazione con tre farmacie di Varazze - dice Ambra Buschiazzo - Durante la scorsa esperienza in consiglio comunale mi sono impegnata per inserire il testamento biologico nelle pratiche del nostro comune, ho contribuito alle pratiche del gemellaggio di Varazze con Alameda (USA) e mi sono impegnata per la valorizzazione delle frazioni e per favorire sempre di più l’integrazione degli abitanti delle frazioni con il centro, voglio riprendere il discorso e impegnarmi in questo senso".

Ha come focus amministrativi il recupero di Villa Cilea da destinare alla cultura e in particolare da destinare come spazio alle associazioni corali e polifoniche locali. Ha anche un forte coinvolgimento nelle cause del Mondo sociale e sanitario, realtà che conosce e vive nel quotidiano.