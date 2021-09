Albenga, Bonaccini (presidente Emilia Romagna) presenta il libro "Il paese che vogliamo"

"C'è grande attesa per accogliere oggi 3 settembre alle 18.15 il presidente Bonaccini in piazza San Michele per la presentazione del suo ultimo libro “Il paese che vogliamo”, un evento importantissimo sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista politico trattandosi di uno degli attori più di spicco e attivi del panorama politico nazionale". Cosi commenta in una nota il Pd di Albenga.

Nel mentre l'agenda del circolo ingauno del partito democratico ha dato il via lo scorso lunedì 30 agosto ad una serie di incontri denominati Thinklab volti a stimolare il dibattito ed a coinvolgere la cittadinanza nella vita amministrativa e politica.

"In una serata di fine estate una bellissima e partecipata “maggioranza allargata” presso il chiostro Ester Siccardi di Viale Martiri, il Pd insieme all'amministrazione con la presenza del sindaco Riccardo Tomatis, il Vicesindaco Passino, l’assessore alle politiche sociali Gaia ed ai consiglieri Guerra e Cangiano, ha fatto il punto della situazione relativo ai primi due anni di mandato ed ai progetti futuri in atto" aggiungono i Dem.

"Il periodo è stato condizionato pesantemente dalla pandemia, ma nonostante questo enorme ostacolo tanti sono stati i risultati raggiunti quali la depurazione cittadina che ormai è una realtà, gli investimenti in eventi, strade, cultura, servizi sociali. Inoltre i molti progetti in cantiere dimostrano la maturità di un’amministrazione che guarda al futuro senza lasciare nulla al caso. Si è parlato della pista ciclabile che collegherà Albenga alle frazioni, del polo scolastico (a breve inizierà la demolizione dell'ultima parte della ex caserma Turinetto), del proseguimento del progetto moli, del rafforzamento degli argini dei rii che tanti danni hanno arrecato alle aziende della piana, della grande attenzione data alle categorie più deboli (PUC, PEBA, buoni spesa lo dimostrano), del grande ad articolato progetto di valorizzazione della zona mare includendo l’isola Gallinara, del futuro turistico della nostra città e di molto altro ancora. Una visione di Albenga proiettata nel futuro".

"Dato il successo della serata e i molti argomenti da trattare a breve seguiranno altri incontri a tema sempre nella forma innovativa dei Thinklab, perché mentre altre forze politiche strumentalizzano qualsiasi cosa pur di apparire il Partito Democratico è concretamente tra la gente a cercare il confronto come base della democrazia e del progresso" concludono dal Pd di Albenga.