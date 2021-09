Andora, ecco "Azzurro Pesce d’Autore 2021": via all'appuntamento con le eccellenze agroalimentari che mette al centro prodotti ittici e olio (FOTO e VIDEO)

Protagonista dell’edizione 2021 di “Azzurro Pesce d’Autore 2021” è il pescato a chilometro zero, povero ma buono e salutare: con questa premessa è stata inaugurata la mostra mercato presso l’approdo turistico di Andora.

Dal 3 al 5 settembre il porto di Andora ospita l’evento che ormai rappresenta un appuntamento annuale con le eccellenze italiane e del territorio, con un’attenzione particolare ai prodotti ittici e all’olio extravergine di oliva ligure.

Numerosi punti di street food della tradizione ligure ed italiana, con golosità e prodotti tipici, accompagnata dall’ampia selezione di espositori della grande mostra mercato; laboratori e degustazioni guidate; show cooking e momenti di approfondimento sulle tipicità e sul mondo del mare: tutto questo nella bellissima cornice del porto di Andora.

"E' un appuntamento ormai storico, che vede collegati mare e terra con le eccellenze del pescato e anche dell'agroalimentare - ha esordito il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi - ma è anche occasione di confronto culturale con dibattiti, seminari e riunioni dei Flag, e pure strumenti di incoming turistico molto apprezzati".

La tre giorni, organizzata dal Comune di Andora con il sostegno di Regione Liguria e della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con l'AMA, l'azienda pubblica che gestisce Porto andorese, della Delegazione di Spiaggia di Andora e in collaborazione con il Flag Savonese, Il Mare delle Alpi e Genova e Levante, oltre a Totem Eventi, ha visto diverse personalità al suo taglio del nastro.

Un evento di grande portata che punta a valorizzare la pesca tradizionale e sostenibile, l'ittiturismo e l'impegno quotidiano dei pescatori locali per il rinnovo delle risorse ittiche, che stanno compiendo un lavoro prezioso sia dal punto di vista ambientale che turistico: "Valorizziamo la pesca tradizionale e anche la crescita dei ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo settore - ha spiegato il sindaco mauro Demichelis - A questo aggiungiamo tutti i nostri prodotti tipici locali, perché questa manifestazione vuol dire mare e vuol dire entroterra".

Massimo sostegno quindi ai pescatori, anche da parte dell’amministrazione comunale che prossimamente nel porto andorese disporrà un'area dove i pescatori potranno vendere direttamente il pescato.

Un sostegno che si testimonia anche nell'impegno di AMA, la società che gestisce il porto andorese, come spiega il suo presidente Fabrizio De Nicola: "Questo è un momento che ci pone quale porta d'ingresso verso il territorio e il mare obbligandoci a intraprendere percorsi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Per questo abbiamo dato il nostro impegno per le certificazioni del porto e la prossima installazione di una colonnina per la ricarica degli strumenti elettrici".

La nuova e sempre più attenta sensibilità da parte dei consumatori ha inoltre portato gli organizzatori a impostare questa edizione di “Azzurro Pesce d'Autore” in maniera ancora più marcata nei confronti dei pescatori e delle loro storie. Una promozione che non si ferma all’evento, ma anzi continuerà nel tempo, anche con appuntamenti nell'info point di Palazzo Tagliaferro, recentemente inaugurato grazie al contributo del Flag (Gruppo di Azione Costiera Savonese).

All'appuntamento ha preso parte anche Lorenzo Sandano, uno dei più giovani e apprezzati critici gastronomici italiani, che vanta collaborazioni con Il Gambero Rosso, L’Espresso e con programmi TV come Cuochi e Fiamme, Masterchef Italia e La prova del cuoco, il quale, con Roberto Verta, chef di Sanremo ed ex Presidente della Federazione Italiana Cuochi Imperia, è stato poi protagonista di uno show cooking dedicato alla pesca sostenibile.

Per tutta la durata della fiera, gli stand espositivi sono aperti già dalle 10.00 del mattino fino alle 23.00, un’ulteriore attrazione catalizza l’attenzione dei visitatori: la grande ruota panoramica alta 25 metri.

“Azzurro pesce d’Autore” ad Andora: una rassegna dell’artigianato alimentare e delle produzioni agricole locali, uno spazio street food in cui degustare piatti tradizionali liguri e regionali e un’area polivalente in cui si alternano laboratori, workshop e show cooking mirati ad incentivare i partecipanti al consumo di pesce locale e stagionale. Un fine settimana in cui tuffarsi senza esitazione.