Quiliano, domenica 5 settembre arrivano gli Yo Yo Mundi: già tutto esaurito al Parco di San Pietro In Carpignano

Sono tutti esauriti i posti disponibili per l'atteso concerto degli Yo Yo Mundi e dei Gang che si terrà domenica 5 Settembre, alle ore 21,00 a Quiliano, nella nuova area dedicata alle manifestazioni realizzata nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di San Pietro In Carpignano.

Un evento in esclusiva in cui gli Yo Yo Mundi si esibiranno in uno spettacolo musicale di lettura scenica e canzoni intitolato “Canzoni Resistenti”, con la partecipazione di un’altra band storica della canzone alternativa italiana, i Gang.

E’ uno spettacolo teatrale di canzoni e parole dedicato agli anni di “lotta e speranza” che hanno portato alla Liberazione.

Caratterizzato da una scelta di canzoni tratte dallo spettacolo teatrale La banda Tom e altre Storie Partigiane (Tredici, Festa d'Aprile, Dalle belle città, Stalingrado, Bella Ciao, etc) e letture dedicate alla Resistenza, interpretate dall’attrice Daniela Tusa.

Un viaggio emozionante nella nostra memoria e nella nostra storia, divulgativo e non retorico, ideale per tutte le età.

L'evento fa parte della rassegna culturale “Quiliano Città Viva – Voci, Teatro, Musica”, organizzata dalla Città di Quiliano in partnership con l’Associazione Culturale E20, con il sostegno della Fondazione A. De Mari ed il patrocinio del MEI (Meeteng degli Indipendenti) e della Rete dei Festival.

Gli Yo Yo Mundi per questo spettacolo resistente sono: Paolo Enrico Archetti Maestri - voce e chitarra elettrica e acustica, Eugenio Merico - batteria, Andrea Cavalieri - basso elettrico, contrabbasso e voce, Chiara Giacobbe - violino, Andrea Calvo – tastiere, Daniela Tusa – voce narrante, Dario Mecca Aleina - suoni e programmazioni.

Special guest: Gang