Turismo, a Genova numeri pre pandemia, ad agosto overbooking negli hotel (VIDEO)

Ammontano a 3 milioni 800 mila euro i proventi per il comune di Genova per la tassa di soggiorno nel 2021. È questa la stima realizzata che per il 60% sarà destinata alla realizzazione di eventi ad attrazione turistica. Il rimanente 40% sarà destinato al contributo per il piano dei carruggi ed altre iniziative legate all'accoglienza, come operazioni di marketing territoriale e comunicazione e il finanziamento ai grandi eventi come l'Ocean Race e il Salone Nautico, appuntamento che tornerà tra il 12 e il 16 settembre.

L'obiettivo delle iniziative è quello di confermare il trend in salita dal punto di vista di attivi e presenze, che per l'anno in corso, come sottolineato dall'assessore al turismo Laura Gaggero, ha fatto registrare numeri superiori al pre pandemia, con casi overbooking negli hotel.

"Anche i dati sulla permanenza dei turisti in città sono molto incoraggianti. - ha spiegato l'assessore - Siamo passati da una media di due giorni a una di quattro in termini di pernottamento".

Dati che dimostrano la competitività di Genova che ora prepara il piano per la promozione turistica, grazie, tra le altre opportunità, al ritorno di alcuni voli sul capoluogo, in particolare dell'aumento delle rotte Ryanair.

L'obiettivo è anche cogliere le opportunità derivate dalle serie TV ambientate a Genova e alle presenze che potrà portare il cosiddetto turismo commerciale, su cui l'assessore punta molto, lanciando la nuova piattaforma "Genova congressi".

A contribuire notevolmente alla crescita del turismo in città è stata la campagna "Cogli l'attimo" che ha permesso di offrire ai turisti la seconda notte in hotel, oltre al city pass che comprendeva accessi omaggio ai musei e la possibilità di godere di altre attrazioni turistiche in città.

La campagna è stata lanciata a maggio con fondi derivati dai ristori, che, grazie all'accordo con le associazioni di categoria, hanno permesso di aumentare la presenza negli hotel dal 20 per cento di maggio, con una crescita costante fino all'over booking registrato ad agosto.

"Ad aderire alla campagna sono stati circa sessanta hotel, complessivamente ha portato circa seimila visitatori", ha spiegato l'assessore.