Ennesima giornata da incubo sulla A10: "Genova-Savona in due ore e mezza: è un calvario"

"Da mesi, passo più tempo sulle strade che a lavorare". E lo sfogo di uno dei tanti pendolari del savonese e non solo che da mesi, per non dire ormai anni, sta provando sulla sua pelle i disagi creati dai cantieri autostradali e che ieri, 3 settembre, ha vissuto l'ennesima giornata pesante dal punto di vista del traffico.

"Per l’ennesima volta - scrive il lettore, il signor G.M., in una lettera indirizzata anche al presidente Toti e alla Direzione di Autostrade - ho sperimentato 26 km di coda da Arenzano a Savona, con un viaggio che definire calvario è riduttivo. Genova-Savona in 2,5 ore. Lo stesso tempo che impiego per andare ad Aosta da Savona.