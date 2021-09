Crollo dei pini e tagli dei lecci in via Colla a Celle: il comune pensa ad un progetto per valorizzare il verde

I sensori per scongiurare il rischio crollo posizionati sui pini di via Colla nel 2019

Negli ultimi anni a causa di alcuni importanti eventi atmosferici, a Celle alcuni pini sono crollati e sono stati tagliati per il rischio caduta in via Colla ed inoltre erano stati abbattuti alcuni esemplari adulti di leccio senza poi essere successivamente sostituiti.

Da lì la decisione dell'amministrazione di di dar vita alla valorizzazione del verde urbano comunale del tratto della centrale Via Colla compreso tra la strada statale e largo Giovanni Giolitti visto che il valore ornamentale è stato praticamente dimezzato tra i malumori dei cittadini abituati a vedere negli anni il viale particolarmente alberato.

Il comune ha così affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione degli interventi.