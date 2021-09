Ceriale, due migranti a bordo di un camion scoperti lungo l'A10

Erano nascosti a bordo di un camion, cercando probabilmente di raggiungere il confine di Stato. Nella primo pomeriggio odierno due migranti sono stati trovati all'interno di un mezzo pesante sull'autostrada A10 nei pressi di Ceriale, all'interno dell'area di parcheggio Piccaro. A segnalare l'accaduto alcuni automobilisti.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari. Le due persone, una ferita ad una gamba, sono state trasportate (in codice giallo dalla Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito) al Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso. Secondo i primi accertamenti non sarebbero irregolari.