Ciò di cui avrà bisogno l'auto al rientro dalle vacanze

Godersi un viaggio con destinazione mare o montagna in automobile vuol dire assaporare divertimento, passione e meritato riposo. La gioia irrefrenabile di partire e l'incanto di avventurarsi in percorsi nuovi, potrebbe presto finire pensando a quando si farà rientro nella propria località.

L'entusiasmo potrebbe essere frenato anche facendo i conti con i costi dell'auto, un'àncora di salvezza durante le vacanze. Considerando il fatto che l'autovettura è un mezzo di trasporto che permette di recarsi in ufficio, andare al supermercato o semplicemente fare delle passeggiate, è indispensabile proteggerla. A maggior ragione quando si parla di rientrare dalle vacanze.

Dopo averla sfruttata appieno in zone calde viaggiando per le statali, strade tortuose piene di polvere o banalmente in coda in autostrada, viene da sé che l'auto necessiti di una particolare manutenzione per farla durare il più possibile.

In caso contrario, l'automobile potrebbe chiederci il conto: contrattempi, guasti al motore, danneggiamenti vari sono solo alcuni degli imprevisti che possono capitare. Attuando però delle semplici procedure per controllare il proprio veicolo si riuscirà a ottenere un maggiore beneficio per i periodi futuri. Funzionerà meglio e difficilmente ci saranno inconvenienti.

Uno dei maggiori problemi che le auto devono affrontare sono le alte temperature a cui sono sottoposte. Alle volte si fa fatica a toccare il volante o soltanto aprire lo sportello per via del caldo torrido. Ciò può portare sia a un invecchiamento precoce della verniciatura che allo scolorimento eccessivo della plancia. Oltre a questo, tutte le plastiche della vettura (parafanghi, calotte specchietti, minigonne) potrebbero perdere la lucentezza.

Un primo consiglio sarà senz'altro acquistare un parasole idoneo per proteggere l'intero parabrezza dell'auto, nel caso in cui la vettura venga esposta alla luce solare per molto tempo. Se le circostanze lo richiedessero, sarebbe saggio sostare in parcheggi protetti dai raggi solari: zone seminterrate o accanto agli alberi per sfruttarne l'ombra.

Attenendosi a questi suggerimenti, si ridurrà di molto la temperatura all'interno dell'abitacolo e l'automobile risulterà più performante all'avviamento del motore.

Un occhio di riguardo per la batteria auto

Uno dei componenti più utilizzati, senza il quale l'auto non funzionerebbe è la batteria d'avviamento, fondamentale in qualsiasi mezzo di trasporto. Questo apparato non è esente da cali di tensione dovuti al caldo estivo: per quanto sia protetto dal carter e dal cofano motore, il liquido delle batterie inizia a scendere, perdendo ovviamente energia.

Un primo accorgimento per mantenere carica la propria batteria è sicuramente non lasciare mai le luci accese. Può essere banale, ma frequentemente si vedono auto in panne per via delle illuminazioni attive.

Successivamente, bisogna assicurarsi che le polarità siano prive di ossido. Entrambi i contatti (positivo e negativo) devono essere in perfette condizioni, per mantenere l'auto in uno stato ottimale e non alterarne il voltaggio. Se così non fosse, basta utilizzare bicarbonato e acqua tiepida insieme a una spazzola metallica. Dopodiché applicare una media pressione su entrambi i poli per rimuovere completamente l'ossidazione. Sarebbe buona norma eseguire questo procedimento ogni due mesi per non permettere alla ruggine di penetrare dentro la batteria.

Se in vacanza l'auto resta ferma a lungo, per evitare che la batteria perda completamente la sua efficienza è sempre bene dotarsi di un caricatore professionale, idoneo a garantire una maggiore resa. In tal caso, al ritorno dalle vacanze collegarlo nel proprio box di casa e lasciarlo finché le singole celle non raggiungono la loro piena funzionalità. Se dopo svariati tentativi la batteria non dovesse dare lo spunto necessario per avviare il motore, allora sarà irrecuperabile e bisognerà cambiarla con una di nuova generazione. Euromaster è un'azienda automotive leader del settore, anche per quanto riguarda il cambio batteria auto.

Un aspetto da sottolineare è che le batterie auto non sono tutte uguali. Esistono caratteristiche dettagliate come l'intensità della corrente elettrica (amperaggio) e potenza della batteria (spunto). Sono dati essenziali soprattutto quando è doveroso un cambio batteria auto. Ogni veicolo possiede un codice di riferimento grazie al quale è possibile rintracciare la batteria adatta alla vettura. I modelli si distinguono per polarità inversa, tecnologie differenti e batterie speciali. Euromaster possiede la batteria adatta a ogni autoveicolo, con diagnosi specifica per un collaudo perfetto per ciascuna esigenza.

Ultime accortezze per un veicolo efficiente

I successivi accorgimenti che andranno a migliorare lo stato della vettura sono particolarmente importanti al ritorno dalle vacanze.

Il lubrificante motore è un elemento rilevante per far funzionare correttamente l'auto. Se l'olio motore si riducesse eccessivamente, si andrebbe incontro a danni non indifferenti. È fortemente raccomandato verificare il livello dell'olio non appena si rientra; se necessario rabboccare con lubrificante dalle caratteristiche specifiche. Talvolta i chilometri che vengono percorsi per raggiungere il luogo di ritorno sono tanti. Facendo dei controlli prima di partire e dopo essere tornati, si risparmierà tempo e denaro.

Non tutti sanno che esiste uno speciale filtro che ha come obiettivo purificare il flusso d'aria che raggiunge l'auto attraverso i tubi di areazione. Questo filtro riesce a trattenere polveri sottili che altrimenti entrerebbero in auto, recando danni alla salute. Normalmente, d'estate si percorrono strade sporche con un alto tasso di inquinamento. In queste condizioni è difficile restare con i finestrini abbassati, per cui sarà appropriato accendere l'aria condizionata. Sostituendo il filtro al termine di una vacanza, tutto il sistema di raffreddamento ne beneficerà e l'aria presente nell'abitacolo risulterà sempre pura e priva di ogni contaminazione atmosferica.

I centri Euromaster offrono un servizio completo per la propria vettura. La regione Liguria ospita 2 centri ufficiali autorizzati, che si trovano nella provincia di Savona. I tecnici esperti del settore provvederanno a effettuare un check-up, offrendo anche la possibilità di sostituire la batteria in completa professionalità e cortesia. È possibile individuare il centro più vicino, visitando il sito internet ufficiale.