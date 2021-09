Elezioni 2021, presentata la lista di Nuova Grande Loano. Piccinini: "Abbiamo attorno un grande entusiasmo" (FOTO e VIDEO)

“Una grande squadra, una grande lista, con dei personaggi molto bravi e preparati, che lavorano e che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro bravura per amministrare Loano”. Giacomo “Jimmy” Piccinini descrive così i componenti di Nuova Grande Loano, la lista che lo vedrà candidato sindaco alle prossime elezioni comunali loanesi.

Nella giornata di ieri, il team di Piccinini è stato presentato al pubblico e per l’occasione il leader ha sottolineato una volta di più la volontà forte di andare oltre le logiche politiche: “Bisogna fare Politica, quella con la P maiuscola – ha ribadito il candidato al ruolo di primo cittadino – non c’è bisogno dei partiti per amministrare Loano, c’è bisogno solo di buoni amministratori che pensino al bene della città”.

Ad una settimana dall’apertura del point elettorale di via Garibaldi, prosegue dunque la marcia di avvicinamento al voto da parte di Nuova Grande Loano: “Sono contento perché abbiamo attorno un grande entusiasmo – chiosa Piccinini – c’è grande partecipazione da parte dei cittadini loanesi, che ci incitano ad andare avanti”.

Tra le fila della lista civica loanese si presenta anche Giovanni Tognini, 34enne imprenditore e commerciante: “Il nostro è un progetto per portare avanti idee molto chiare, semplici e utili al nostro comune – spiega – ripartire dalla completa rivalutazione del decoro urbano, dalla pulizia del paese, da un regolamento del commercio che vada a incentivare le botteghe locali e il ‘Made in Italy’ con il quale tutti si riempiono la bocca ma senza rispettarlo e aiutarlo; incentivi alle aperture di nuovi negozi andando incontro con le tasse comunali, rispetto e regole chiare per attività mal gestite dietro situazioni mai troppo chiare con persone che vi lavorano in situazioni non coerenti con i criteri che le norme richiedono. Sicuramente, quindi, una riqualificazione di Loano partendo da punti molto semplici: dobbiamo riportare l’amministrazione in mezzo ai cittadini, far capire che l’amministrazione è tra la gente e lavora per la gente”.

“Siamo una lista civica, all’interno ci sono 16 persone più il candidato sindaco, tutti con le proprie idee ma che si mettono in gioco per il paese – prosegue Tognini – ragionamenti chiari, idee concrete, senza pensare troppo ai grandi nomi e alle passerelle che ritengo abbastanza inutili in questo momento visti i problemi importanti che abbiamo sul territorio. Cosa mi ha spinto a intraprendere questo percorso? Sono nato in una attività storica di Loano e credo che negli ultimi anni la nascita di una quantità infinita di bazar, negozi assolutamente non caratteristici e non locali sia una delle grandi spinte che mi ha convinto: serve un regolamento chiaro del commercio, far rispettare le regole e incentivare i loanesi o i cittadini di località limitrofe a investire in attività commerciali del paese è un mio sogno, un mio obiettivo, per il quale metterò tutto me stesso affinché vada avanti”.