Paolo Di Stefano vince la 27^ edizione del Premio Letterario "Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa" (FOTO)

"L’edizione di quest’anno - il commento di Gian Luigi Beccaria, Presidente della Giuria del Premio - è stata un’edizione molto faticosa per ovvie ragioni di programmazione in tempi di pandemia ma si è conclusa ancora una volta in bellezza sul palco di Piazza Partigiani con tutti i protagonisti di questo Premio in presenza. Un grande vincitore anche quest’anno: Paolo Di Stefano con il libro "Noi" e sono lieto di averlo potuto annunciare sul palco insieme agli altri finalisti del Premio presenti e a Neri Marcorè che ha esordito come direttore artistico del Festival della Cultura e della 27ª edizione di Un autore per l’Europa".

“È stato premiato il romanzo di Di Stefano - prosegue Beccaria - in quanto rappresenta magistralmente non solo una saga familiare con al centro la figura forte e autoritaria del nonno padre padrone, ma è anche un possente ritratto dell’Italia e della Sicilia dallo sbarco degli Americani al dopoguerra degli sfollati a Milano. Narrato con uno stile particolare che contraddistingue Di Stefano sia come scrittore che come giornalista.”

Gioia da una parte, un pizzico di umana delusione tra gli altri che però hanno preso parte ad un confronto letterario davvero di altissimo livello. Ognuno di loro tornerà ad Alassio, entro la primavera prossima per presentare il nuovo romanzo o per un approfondimento su quello finalista.

"E' la nuova formula del premio - spiega Paola Cassarino, Consigliera incaricata alla Cultura del Comune di Alassio, che ha curato la regia del restyling del Premio letterario - che non si esaurisce nei mesi estivi e con questa serata, ma prosegue tutto l'anno, coinvolgendo i finalisti fino a che non sarà tempo per la Giuria tecnica di avviare le selezioni per la prossima edizione".

Bravissima anche Laura Formenti che, come aveva annunciato, ha vestito il ruolo di ironica provocatrice, mai sopra le righe, anzi perfettamente a suo agio sul palco "gremito" da scrittori e professori di letteratura italiana all'estero, la giuria di italianisti. “Sono molto felice di aver fatto parte di un festival che si occupa cultura attraverso il cinema, la gastronomia, lo sport, la letteratura dimostrando quanto anche la comicità sia cultura” il suo commento al termine della serata.

"E' proprio questo che rende il premio "Un Autore per l'Europa" un premio speciale - prosegue Paola Cassarino -Perché ha un respiro ampio, internazionale. Perché allarga gli orizzonti. I libri finalisti e naturalmente quelli che in 27 anni si sono aggiudicati il premio, non sono mai romanzi scontati, né per trama, né per contenuto, né per modalità di narrazione. Hanno tutti un'anima forte che parla dalle pagine del libro. E "Noi" non fa eccezione".

Entusiasta anche Neri Marcorè che ha subito dichiarato "Siamo arrivati in fondo a questa per me prima edizione del Festival della Cultura di Alassio, felice di averlo potuto vivere con la partecipazione del pubblico e onorati dalla presenza dei cinque autori finalisti. A nome degli organizzatori, della giuria e di tutti i collaboratori, un grazie a chi ci ha seguito della stampa e del pubblico presente e online. Le Sfide letterarie e le kermesse culturali come il Festival della Cultura di Alassio sono una boccata di ossigeno dopo tanti mesi di isolamento. La cultura può e deve essere balsamo per la mente e per il corpo".