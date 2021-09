Sosta selvaggia dei camper a Varazze, un cittadino: "Tante promesse, ma nessuno fa niente"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Col primo weekend di settembre è tornato a Varazze nella zona retrostante il porto l’assalto dei camper, che occupano militarmente tutto lo spazio disponibile da venerdì pomeriggio a domenica sera".

"Le foto documentano la sosta selvaggia in via Maestri del Lavoro, fino all’incrocio con via G.B. Ghigliazza. Con gravi disagi per la circolazione, in una strada a doppio senso di marcia. Una situazione che va avanti da anni, solo mitigata da qualche rara multa da parte dei vigili".

"Gli abitanti della zona hanno più volte interpellato le autorità municipali perché si ponga fine a questo scempio, con un chiaro divieto alla sosta dei camper. Tante promesse, niente di concreto. E nei programmi dei candidati a sindaco non c’è traccia per risolvere il problema".