Funivie, Pesce (Cisl Savona): “Devono entrare in un sistema integrato delle rinfuse: può diventare asset importante per il porto”

“Nei prossimi giorni sono in programma molti incontri con le istituzioni su Funivie spa, dobbiamo trovare una soluzione per i 70 lavoratori che saranno licenziati. E’ un patrimonio dell’intera regione che deve essere valorizzato, per questa ragione crediamo che si debba lavorare in una precisa direzione: le Funivie devono essere inserite in un nuovo sistema integrato delle rinfuse diventando così un asset importante per il nostro scalo. In questo modo si potrebbe creare anche un ciclo virtuoso con impatti sull’ambiente e sulla mobilità. Ci deve essere unità di intenti da parte di tutti in questo obiettivo, la tutela dell’occupazione è fondamentale”, spiega Simone Pesce, responsabile territoriale della Cisl di Savona.